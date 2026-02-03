“Putin repetă cererile maximaliste și nu are nicio dorință de a negocia”. Germania respinge discuțiile directe cu Rusia

Guvernul de la Berlin susține în schimb negocierile directe dintre Rusia și Ucraina la cel mai înalt nivel. Foto: Getty Images

Germania respinge strategiile adoptate de Italia și de Franța privind redeschiderea unor canale diplomatice cu Moscova pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.

Guvernul de la Berlin susține în schimb negocierile directe dintre Rusia și Ucraina la cel mai înalt nivel, “deoarece nu poate exista o pace justă și durabilă fără participarea Ucrainei”, a declarat pentru Euronews un purtător de cuvânt al Ministerului Federal de Externe al Germaniei.

„Din păcate, nu am văzut nicio schimbare în poziția Rusiei până acum: Rusia continuă să repete cererile maximaliste și nu arată nicio dorință autentică de a negocia, în timp ce își continuă atacurile brutale asupra infrastructurii energetice ucrainene și a altor ținte civile.”

Neîncredere la Berlin privind reluarea relațiilor diplomatice

Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este „sceptic” cu privire la perspectiva reluării relației cu Kremlinul, subliniind refuzul continuu al acestuia de a stabili un armistițiu necondiționat în Ucraina, o cerere de lungă durată din partea europenilor.

„Va trebui să menținem presiunea și sancțiunile noastre și să le intensificăm oriunde este posibil”, a declarat Merz, menționând că Uniunea Europeană era deja în contact cu Kievul și Washingtonul pentru a-și transmite poziția unitară.

„Moscova trebuie să fie dispusă să pună capăt războiului. Dacă Moscova nu este, prețul pe care trebuie să-l plătească pentru acest război, inclusiv prețul economic, va crește săptămână de săptămână și lună de lună. Din păcate, aceasta este situația în care ne aflăm astăzi”, a adăugat el.

Comentariile pun Germania, cel mai mare stat membru al Uniunii Europene, în conflict direct cu Franța. Luna trecută, după ce a găzduit o reuniune a „Coaliției celor dispuși”, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că dialogul cu Putin, în mare parte întrerupt din februarie 2022, ar trebui lansat „cât mai curând posibil”.

Meloni și Macron susțin negocierile directe cu Putin

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a aprobat apoi poziția lui Macron.

„Cred că a venit momentul ca Europa să vorbească și cu Rusia”, a spus Meloni. „Dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor discutând doar cu una dintre cele două părți, mă tem că, în cele din urmă, contribuția pozitivă pe care o poate aduce va fi limitată.”

Comisia Europeană a recunoscut că discuțiile directe ar putea avea loc „la un moment dat”, dar Înaltul Reprezentant Kaja Kallas, care face parte din Comisie, și-a exprimat ulterior opoziția, cerând Rusiei să fie „serioasă” și să facă concesii ca prim pas.

„Ceea ce facem este să punem mai multă presiune asupra Rusiei, astfel încât să treacă de la a se preface că negociază la a negocia efectiv”, a spus Kallas.

Pe măsură ce negocierile de pace avansează și garanțiile de securitate sunt concretizate, capitalele europene își analizează critic rolul în acest proces, al cărui rezultat, dacă va exista vreodată unul, este pe cale să redefiniască arhitectura de securitate a continentului pentru generațiile viitoare.

„Atâta timp cât Rusia nu și-a schimbat acțiunile și obiectivele în agresiunea sa împotriva Ucrainei, nu este posibil să se angajeze în discuții cu Rusia și nici nu ar trebui să-i oferim o cale de ieșire din izolare”, a declarat Ministerul de Externe al Estoniei pentru Euronews.

„Nu trebuie să repetăm greșelile făcute în repetate rânduri prin restabilirea relațiilor atunci când Rusia nu și-a schimbat cursul.”

Pentru alții, însă, europenii trebuie să ridice singuri telefonul pentru a evita să depindă de Casa Albă, care este astăzi principalul intermediar cu Moscova.

„UE ar trebui să ia în considerare numirea unui trimis special pentru viitoarele discuții de pace privind războiul Rusiei în Ucraina”, a declarat Ministerul de Externe al Republicii Cehe pentru Euronews. „Deși negocierile sunt conduse în prezent de SUA, Rusia și Ucraina, este logic să ne gândim la un rol european pe termen lung pentru a rămâne un participant relevant.”

Pe măsură ce dezbaterea politică se desfășoară, Bruxelles-ul pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care urmează să fie dezvăluit în următoarele zile, astfel încât să poată fi aprobat până când invazia la scară largă va împlini a patra aniversare, pe 24 februarie.