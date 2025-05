Putin s-a dus în Kursk, la granița cu Ucraina, și are planuri de război cel puțin până la sfârșitul anului

Președintele rus Vladimir Putin s-a deplasat în regiunea Kursk, la frontiera cu Ucraina, relatează miercuri Agerpres, citând un anunț al Kremlinului.

Liderul rus a efectuat deplasarea marți. Este prima sa vizită acolo de la anunțul eliberării complete de forțele Kievului.

El s-a întâlnit cu guvernatorul interimar Aleksandr Hinstein şi cu reprezentanți ai organizațiilor de voluntari, a precizat administrația prezidențială rusă.

De asemenea, președintele a vizitat șantierul centralei nucleare Kursk-2.

