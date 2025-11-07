Putin s-a supărat pe Vucici, după ce Serbia a anunțat că va vinde arrme „oricui” din Europa, chiar dacă acestea vor ajunge în Ucraina

Președintele sârb Aleksandar Vucici și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a cerut vineri Belgradului clarificări și a acuzat autoritățile sârbe de „inconsecvență”, după ce președintele sârb Aleksandar Vucici a spus că Serbia este dispusă să vândă arme „oricui” din Europa, chiar dacă aceste arme ar putea fi apoi redirecționate către Ucraina.

„Am primit în repetate rânduri, inclusiv la cel mai înalt nivel, asigurări din partea conducerii Serbiei că exportul de muniție produsă în Serbia se află sub control strict. Cum că această producție nu va fi livrată în Ucraina, pentru ca Kievul să nu o poată folosi împotriva militarilor noștri. Voi reaminti doar că acești militari aparțin forțelor armate care și-au dat inima în toate sensurile cuvântului, dându-și viața sau mărturisindu-și dragostea și loialitatea față de frații sârbi, vor fi răniți sau uciși chiar de armele, munițiile și proiectilele sârbești, proiectile și că acest lucru nu se va întâmpla din cauza unei întâmplări nefericite sau a unei conjuncturi sălbatice, ci, într-un fel sau altul, cu elemente de intenționalitate și premeditare. Refuz să mă gândesc la asta și consider că acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Plecăm întotdeauna de la premisa că Belgradul va respecta cu strictețe aceste promisiuni”, a spus Zaharova.

Într-un interviu recent pentru revista germană Cicero, Aleksandar Vucic a afirmat că Serbia este gata să vândă muniţie partenerilor europeni, chiar dacă armele ajung în cele din urmă în Ucraina, conform Reuters, preluată de Agerpres.

„Depozitele noastre sunt pline de muniţie, şi producem chiar mai mult, în special obuze de mortieră. Producem mai multă muniţie decât Franţa. Nu vreau să fiu văzut drept cineva care furnizează constant muniţie unor părţi în război, dar Europa are nevoie de muniţie. De aceea, le-am propus prietenilor noştri din UE să încheie un acord de vânzare cu noi şi să ia tot ce avem. Aceasta ar putea fi o contribuţie fenomenală pe care am putea-o avea la securitatea europeană”, a declarat Vucic în interviul pentru Cicero, potrivit Interfax Ucraina.

Întrebat dacă muniţia ar putea fi utilizată în Ucraina, preşedintele sârb a răspuns: „cumpărătorii pot face ce vor cu ea”.

„Avem nevoie doar de un contract pe termen lung pentru a putea planifica. Am spus mereu că Serbia este o ţară neutră din punct de vedere militar. Dar suntem absolut gata să cooperăm cu armatele europene", a mai spus Aleksandar Vucici