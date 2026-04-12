Putin și-a construit 7 turnuri antiaeriene în jurul palatului-fortăreață din regiunea Novgorod

Imagine din satelit (d) a reședinței lui Vladimir Putin (s) din Valdai, despre care Kremlinul susține că a fost ținta unui atac cu drone ucrainene, în decembrie 2025. Foto: Profimedia Images

Șapte turnuri antiaeriene au fost ridicate în martie 2026 în jurul palatului lui Vladimir Putin din Valdai, regiunea Novgorod, conform unor imagini din satelit analizate de Europa Liberă. Noile turnuri vor fi dotate cu sisteme de apărare antiaeriană Panțîr, care deja apărau reședința lui Putin încă de anul trecut. În total, numărul de sisteme antiaeriene care vor păzi vila liderului de la Kremlin va ajunge la 27, informează The Moscow Times.

Construcția celor 7 turnuri a fost demarată pe 17 martie.

Sistemele antiaeriene Panțîr care protejează vila lui Putin sunt amplasate în două inele concentrice de apărare.

Ridicarea turnurilor permite lărgimea câmpului de observație și acțiune al respectivelor sisteme antiaeriene și sunt astfel utile în special pentru apărarea împotriva dronelor care zboară la joasă altitudine, deasupra lizierei pădurii sau a clădirilor din jur.

Decizia de consolidare a apărării antiaeriene din jurul vilei lui Putin de lângă Valdai a fost luată după ce Kremlinul a acuzat Ucraina că a executat un atac cu drone kamikaze asupra complexului în luna decembrie a anului trecut.

În timpul negocierilor de pace de la Mar-a-Lago, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a lansat un atac masiv cu aproape 100 de drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin. Lavrov a adăugat că toate vehiculele aeriene fără pilot implicate în atac „au fost distruse”.

Reședința lui Vladimir Putin se află în zona Valdai, în regiunea Novgorod, și imaginile din satelit arată că este în același timp și un palat și o fortificație. Este locul pe care liderul rus îl folosește pentru vacanțe, întâlniri discrete, dar și unde locuiește iubita cu 30 de ani mai tânără.

Complexul include, potrivit relatărilor din presa externă, o vilă cu patru etaje, un mare complex spa cu piscină și baie cu nămol, un grajd, un teren de golf, un teren de tenis, un pavilion în stil chinezesc și o biserică privată.

Proprietatea mai cuprinde o vilă separată construită pentru presupusa sa parteneră de lungă durată, Alina Kabaeva, și pentru copiii lor. Vila se află la doar 800 de metri de reședința privată a lui Putin.

Pe lângă protecția antiaeriană asigurată de sistemele Panțîr, zona din jurul reședinței lui Putin este supravegheată permanent de Serviciul Federal de Protecție (FSO), iar accesul este strict restricționat.