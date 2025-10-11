Putin și-a intensificat campania de recrutare. Rușii sunt momiți cu "posturi liniștite" de șoferi, dar tot pe front ajung

Armata rusă și-a intensificat campania de recrutare pentru servicii contractuale în 2025, potrivit unei analize OpenMinds, citată de Kyiv Post.

Datele arată o trecere de la apeluri pentru poziții combatante pe front, la solicitarea îndeplinirii unor roluri “non-militare”, cum ar fi posturile de șoferi. Aceasta ar fi de fapt o încercare disperată a Kremlinului de a-i momi pe rușii de rând în conflict, potrivit sursei citate.

O nouă caracteristică a campaniei de recrutare a Rusiei este utilizarea tot mai frecventă a limbajului „serviciu sigur” în reclame. Expresii precum „Nu unități de asalt”, „Unități din spatele frontului”, „Serviciu liniștit”, „Serviciu ușor” și „Fără activitate pe linia frontală” sunt acum comune, alături de promisiuni de plasare garantată în unități specificate prin ordine oficiale de repartizare. Aceste asigurări sugerează că recruții ar putea fi repartizați în roluri presupus mai puțin periculoase, mai degrabă decât în ​​unități de asalt din linia întâi.

Cum funcționează schema de recrutare folosită de Armata Rusă

Cu toate acestea, posturile vacante funcționează adesea ca o momeală pentru recrutare. Sunt postate de așa-numitele „agenții de recrutare a personalului militar”, a căror sarcină este pur și simplu de a atrage noi recruți cu promisiuni pe care nu le pot pune în aplicare. Candidații atrași de perspectiva unei poziții sigure, în zona din spatele frontului, semnează mai întâi un contract și li se spune abia mai târziu cărei unități se vor alătura de fapt. În practică, comandanții decid unde sunt trimiși soldații contractuali, indiferent de rolul anunțat

Numărul postărilor de pe rețelele de socializare în Rusia care promovează serviciile contractuale în armată a crescut cu peste 40% în prima jumătate a anului. Pe baza monitorizării rețelelor de socializare, datele arată că propaganda de la Kremlin încearcă să îi atragă pe ruși cu mesaje în care promite că noile poziții sunt mai sigure. În realitate ele sunt folosite doar ca momeală pentru a-I redistribui ulterior pe recruți în prima linie.

De la începutul invaziei pe scară largă, activitatea de recrutare pe rețelele de socializare rusești VK a atins două vârfuri importante: mai întâi, în septembrie 2024, în urma contraofensivei Ucrainei în regiunea Kursk și a unei creșteri de peste două ori a bonusurilor de înrolare pentru semnarea contractelor militare.

Și din nou în februarie 2025, pe fundalul discuțiilor de pace, când mulți păreau să semneze contracte în speranța de a obține plăți și beneficii sociale înainte de un posibil sfârșit al războiului.

Creșterea numărului de reclame pe rețelele de socializare pentru servicii contractuale reflectă îndeaproape creșterea numărului de căutări pe aceeași temă.

Cea mai recentă campanie de recrutare a coincis, de asemenea, cu creșterea pierderilor pe câmpul de luptă.

Rezultate slabe ale campaniei de recrutare

Cu toate acestea, campania publicitară nu s-a tradus într-o creștere comparabilă a numărului de înrolări efective. În mai 2025, Vladimir Putin a susținut că 50-60 de mii de soldați noi semnează contracte în fiecare lună, iar Ministerul Apărării a anunțat că obiectivele de recrutare pentru 2025 au fost ridicate.

Totuși, calculele bazate pe datele privind cheltuielile regionale indică cifre mult mai mici - în jur de 30-40 de mii pe lună - și indică faptul că recrutarea reală a scăzut în primele două trimestre ale anului 2025, comparativ cu ultimul trimestru al anului 2024.

Diferența dintre obiectivele declarate și recrutarea efectivă, combinată cu creșterea numărului de victime, ajută la explicarea agresivității campaniei actuale. De asemenea, sugerează că autoritățile ar putea recurge la stimulente suplimentare sau alte măsuri pentru a-și atinge obiectivele.

Până în iulie 2025, ponderea anunțurilor de recrutare care utilizează astfel de formulări crescuse brusc - de la un nivel neglijabil în anii precedenți la aproximativ 20%.