R. Moldova a depășit Ucraina în cursa pentru aderarea la UE. Comisarul european pentru Extindere: "E cea mai performantă din clasa mea"

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Getty Images

Republica Moldova a devansat Ucraina în cursa pentru aderarea la Uniunea Europeană, după ce ambele țări au înaintat până acum aproape în același ritm. Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este în prezent "cea mai performantă” dintre statele candidate pe care le urmărește, scrie Kyiv Independent.

Până acum, Republica Moldova și Ucraina au deschis câte două dintre cele șase capitole tematice de negocieri pentru aderare, care cuprind reformele necesare pentru alinierea la standardele Uniunii Europene. Cele două capitole deschise vizează statul de drept și democrația, respectiv relațiile externe.

Deși statele membre ale UE au decis ca cele două țări să înainteze împreună în deschiderea acestor capitole, reformele pe care fiecare trebuie să le îndeplinească diferă. Din acest moment, progresul fiecărei țări va fi evaluat separat.

"Am spus de multe ori că Republica Moldova este cea mai bună elevă din clasa mea. Acum îmi schimb formularea: este cea mai performantă din clasa mea", a declarat Marta Kos, după ce Chișinăul a deschis, pe 14 iulie, capitolul privind relațiile externe.

Comisarul european a lăudat în special progresele făcute de Republica Moldova în reforma sistemului judiciar, în asigurarea pluralismului mass-media și în combaterea corupției. Potrivit acesteia, acestea sunt cele mai dificile reforme pe care un stat candidat trebuie să le realizeze, iar Guvernul de la Chișinău a avut "o abordare cu adevărat remarcabilă".

În aceeași zi, Marta Kos a vorbit și despre Ucraina, apreciind transformările profunde prin care trece țara în contextul războiului cu Rusia. Totuși, declarațiile sale s-au concentrat mai puțin pe ritmul reformelor și mai mult pe faptul că Ucraina se schimbă în condiții extrem de dificile și că poate aduce o contribuție importantă Uniunii Europene în domeniul securității și apărării.

Nu este pentru prima dată când oficialul european sugerează că Republica Moldova are un avans. Și în luna aprilie, Marta Kos declara că Chișinăul înaintează ceva mai rapid decât Kievul în procesul de reforme.

Documentele oficiale ale Comisiei Europene arată că cele două țări au obligații similare pentru capitolul privind relațiile externe, însă există și diferențe, multe dintre ele fiind influențate de războiul din Ucraina.

Astfel, Ucraina este ușor înaintea Republicii Moldova în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei, cu un grad de aliniere de 95%, față de 91% în cazul Chișinăului. Kievul stă mai bine și la capitole precum mecanismele de protecție civilă și sistemele securizate de comunicații digitale.

În schimb, războiul a îngreunat îndeplinirea altor cerințe europene.

Comisia Europeană arată că Ucraina trebuie să își suspende participarea la o misiune de securitate a UE din Bosnia și Herțegovina și este în urma Republicii Moldova în domeniul neproliferării armelor.

Bruxellesul încurajează, de asemenea, Ucraina să ratifice Tratatul privind comerțul cu arme, să respecte cât mai mult prevederile Convenției privind interzicerea minelor antipersonal și să își alinieze legislația privind controlul exporturilor de armament la standardele europene.

În unele cazuri însă, autoritățile ucrainene au acordat prioritate necesităților impuse de război. De exemplu, în 2025, Ucraina s-a retras din tratatul internațional care interzice minele antipersonal pentru a putea utiliza aceste arme în apărarea împotriva invaziei ruse.

În rest, lista reformelor pe care Republica Moldova și Ucraina trebuie să le îndeplinească rămâne în mare parte similară, în special în domenii care nu sunt influențate direct de război, precum cooperarea umanitară și dezvoltarea.