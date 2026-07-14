"Super Tuesday" la Bruxelles. Un nou capitol de negociere pentru aderarea la UE se deschide pentru R. Moldova și Ucraina

Un nou capitol de negociere pentru aderarea la UE se deschide pentru R. Moldova și Ucraina. FOTO: Getty Images

Ucraina și Republica Moldova au mai făcut marți un pas important spre aderarea la Uniunea Europeană, după ce miniștrii statelor membre au aprobat la Bruxelles deschiderea unui nou grup de negocieri, scrie Euronews.

Miniștrii pentru Afaceri Europene ai statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat marți, la Bruxelles, deschiderea unui nou grup de negocieri în procesul de aderare al Ucrainei la UE. Decizia marchează un nou pas înainte după blocajul politic de aproape doi ani provocat de fostul premier ungar Viktor Orbán.

"Am atins astăzi un nou reper pe drumul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană prin deschiderea unui nou grup important de negocieri", a declarat ministrul de stat al Irlandei, Thomas Byrne. "Acest lucru demonstrează angajamentul Ucrainei de a avansa cât mai rapid posibil în procesul de aderare", a adăugat oficialul.

Irlanda deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și reprezintă cele 27 de state membre în cadrul negocierilor.

Grupul de negocieri deschis marți este Clusterul 6, care vizează relațiile externe și este considerat unul dintre domeniile-cheie ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Până acum, pentru Ucraina fusese deschis doar Clusterul 1, care include capitole referitoare la valorile fundamentale, statul de drept și reforma instituțiilor.

Și Republica Moldova urmează să deschidă marți Clusterul 6, cele două țări avansând în paralel pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană.

Tot marți, mai multe capitole de negociere vor fi închise pentru Albania și Muntenegru, cele două state din Balcanii de Vest considerate cele mai avansate în procesul de aderare. Ziua a fost descrisă la Bruxelles drept un "Super Tuesday" al extinderii Uniunii Europene.

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat înaintea reuniunii că "impulsul creat astăzi trebuie transformat în rezultate concrete pe teren".

Blocajul provocat de Viktor Orban a fost depășit

Ucraina și Republica Moldova au depus cererile de aderare la Uniunea Europeană după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, considerând integrarea europeană un element esențial pentru consolidarea securității și apărării lor.

Deschiderea unui nou grup de negocieri pune capăt unui blocaj politic de aproape doi ani, perioadă în care fostul premier ungar Viktor Orban a folosit în repetate rânduri dreptul de veto al Ungariei pentru a împiedica avansarea negocierilor. Orbán și-a justificat opoziția prin disputele privind tratamentul minorității maghiare din vestul Ucrainei.

Situația s-a schimbat după ce Viktor Orban a pierdut alegerile parlamentare din Ungaria în fața rivalului său politic, Peter Magyar. Noul guvern de la Budapesta a reluat dialogul cu autoritățile ucrainene pentru rezolvarea problemelor privind minoritatea maghiară, ceea ce a permis relansarea negocierilor.

În luna iunie a fost deschis Clusterul 1, iar odată cu decizia de marți procesul de aderare continuă într-un ritm constant.

Comisia Europeană consideră că atât Ucraina, cât și Republica Moldova sunt pregătite din punct de vedere tehnic să deschidă toate grupurile de negocieri. De acum înainte, ritmul aderării va depinde de acordul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.