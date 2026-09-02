Zelenski i-a trimis Ursulei von der Leyen o listă de cumpărături pe care sunt și rachete Patriot. Când decide Bruxellesul dacă o aprobă

Zelenski i-a trimis Ursulei von der Leyen o listă de cumpărături pe care sunt și rachete Patriot. Foto: Hepta

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că, în data de 2 august, blocul comunitar a primit din partea Ucrainei o solicitare de plată însoțită de o listă de achiziții care includea interceptoare de rachete Patriot, fabricate în SUA. O reuniune a reprezentanților naționali este programată pentru data de 7 septembrie, în vederea analizării acestei solicitări, notează Kiev Independent.

„Pot confirma că am primit o nouă solicitare de plată în valoare de câteva miliarde de euro, destinată sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei, inclusiv sistemului PAC-3”, a declarat von der Leyen pe 2 august.

Interceptorii PAC-3 au jucat un rol esențial în protejarea spațiului aerian al Ucrainei împotriva rachetelor balistice. Deficitul mondial de interceptori Patriot a lăsat orașele ucrainene tot mai vulnerabile în fața atacurilor cu rachete rusești.

„Statele membre analizează în prezent solicitarea Ucrainei, dar pot spune că lucrurile evoluează în direcția bună”, a declarat von der Leyen.

Diplomați din cadrul UE și ai statelor membre au confirmat că o reuniune a reprezentanților naționali este programată pentru data de 7 septembrie, în vederea analizării acestei solicitări.

Aprobarea solicitării nu poate fi automată, deoarece împrumutul de 90 de miliarde de euro (104 miliarde de dolari) acordat Ucrainei de către UE conține prevederi care obligă Kievul să obțină o autorizație specifică atunci când dorește să achiziționeze produse de apărare provenite în proporție semnificativă, peste 35%, din afara blocului comunitar sau a Ucrainei.

Cererea Kievului ar putea fi aprobată

Interceptorii PAC-3 reprezintă o tehnologie americană și, prin urmare, necesită o astfel de derogare. Cu toate acestea, se așteaptă ca cererea Kievului să fie aprobată.

În aprilie, UE a aprobat deja o scutire pentru Ucraina de a se aproviziona cu componente chinezești ieftine pentru dronele sale. Iar procesul de aprobare nu necesită unanimitate, ci mai degrabă o majoritate calificată a țărilor UE care să se opună cererii.

Aceasta înseamnă că 55% dintre țările UE, reprezentând 65% din populația UE, ar trebui să se opună cererii Kievului de a opri aprobarea.

Însă, chiar și după confirmare, persistă un deficit global de astfel de interceptoare disponibile pentru vânzare; acesta este motivul pentru care miniștrii de externe ai UE se reunesc în Irlanda, în aceeași zi, pentru a discuta despre punerea la dispoziție a unora dintre rachetele lor în scopul apărării Ucrainei.