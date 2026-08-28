AP: Stocurile de rachete Patriot ale SUA în Europa au ajuns la un nivel "mai mult decât critic" din cauza războiului cu Iranul

AP: Stocurile de rachete Patriot ale SUA în Europa au ajuns la un nivel "mai mult decât critic" din cauza războiului cu Iranul. FOTO: Getty Images

Armata americană se confruntă în Europa cu o lipsă "extrem de gravă" de rachete interceptoare Patriot, în mare parte provocată de războiul împotriva Iranului. Situația ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea NATO de a se apăra în cazul unui posibil atac rusesc, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării și un oficial NATO.

Oficialul american din domeniul apărării a declarat că cea mai îngrijorătoare lipsă este cea de rachete interceptoare Patriot, capabile să doboare rachetele balistice rusești care ating viteze foarte mari. Oficialul NATO a confirmat că Statele Unite și aliații lor au stocuri reduse de rachete Patriot în Europa.

În cazul unui atac rusesc cu rachete balistice asupra unei ținte precum un comandament militar sau o centrală electrică, NATO s-ar putea afla într-o situație asemănătoare cu cea a Ucrainei, care se confruntă cu o lipsă de rachete Patriot. Alianța ar putea fi nevoită "să încaseze lovitură după lovitură", a avertizat oficialul american.

În Europa, armata americană „cu siguranță” nu dispune de suficiente rachete Patriot pentru a opri un atac balistic susținut. În cazul unui singur atac cu o rachetă balistică sau al unei rachete rusești care și-ar pierde traiectoria și ar ajunge accidental într-o țară NATO, capacitatea de apărare ar fi "foarte limitată", a spus oficialul american.

Situația arată efectele în lanț ale deciziei lui Trump de a declanșa războiul împotriva Iranului, conflict care ajunge vineri la șase luni. Rachetele americane aflate în Europa au fost transferate în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și aliații din Golf au folosit un număr important de interceptoare, inclusiv Patriot, pentru a opri dronele și rachetele iraniene. Unele dintre atacurile iraniene au ucis și rănit militari americani.

Deși un atac rusesc cu rachete balistice asupra unei țări NATO nu este considerat iminent, directorul CIA, John Ratcliffe, a mers în această săptămână la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace NATO, potrivit Wall Street Journal.

Întrebat joi de jurnaliști dacă Ratcliffe i-a transmis acest mesaj direct președintelui rus Vladimir Putin, Trump a răspuns evaziv. "Nu vreau să comentez acest lucru, dar ei nu vor ataca", a declarat Trump.

Oficialii europeni și cei ai NATO consideră că Rusia ar putea ajunge în situația de a ataca țări membre ale Alianței până în 2030. Până atunci, stocurile de rachete Patriot sunt estimate să crească din nou. În același timp, războiul Rusiei din Ucraina ar putea limita capacitatea Moscovei de a lansa un atac cu rachete asupra Europei, deoarece i-ar fi dificil să poarte un război aerian pe două fronturi.

Transferurile de rachete Patriot către Ucraina au redus stocurile SUA, dar războiul din Iran nu era prevăzut

Colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt militar al NATO, a declarat că afirmația potrivit căreia numărul rachetelor Patriot din Europa a ajuns la un nivel "extrem de critic" nu este corectă. Potrivit acestuia, NATO este capabilă să "blocheze loviturile" și dispune de suficiente muniții pentru apărarea proprie, dar și pentru a continua să trimită arme Ucrainei.

Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat joi că informațiile privind lipsa munițiilor americane sunt "false". "Avem tot ceea ce este necesar pentru a lovi la momentul și în locul ales de președinte", a spus Parnell. El a adăugat că Statele Unite au desfășurat deja operațiuni de succes în mai multe regiuni militare, menținând în același timp "un arsenal consistent și pregătit" pentru apărarea militarilor și intereselor americane.

Oficialii ucraineni cer însă mai multe sisteme Patriot pentru a se apăra împotriva atacurilor rusești cu rachete, în timp ce transferurile anterioare făcute de Statele Unite către Ucraina au redus stocurile americane de interceptoare.

Kievul susține că doar sistemele Patriot fabricate în Statele Unite pot opri rachetele balistice rusești avansate, care reușesc tot mai des să treacă de apărarea ucraineană, inclusiv în timpul atacului masiv desfășurat în noaptea de miercuri spre joi.

Statele Unite au trimis Ucrainei sute de rachete Patriot în cei patru ani și jumătate de război, însă conflictul din Iran a fost factorul decisiv care a dus la reducerea stocurilor, a declarat Ed Arnold, cercetător principal asociat la Royal United Services Institute, un institut de cercetare militară din Londra.

Livrările către Ucraina au fost planificate și gestionate într-un mod relativ controlat, a explicat Arnold. În schimb, stocurile din Orientul Mijlociu au fost consumate rapid și într-un ritm neașteptat, scoțând la iveală problemele lanțului de aprovizionare.

Armata americană din Europa se confruntă și cu o lipsă importantă de rachete ATACMS, proiectile balistice cu rază medie de acțiune concepute pentru a lovi ținte aflate în spatele liniilor inamice, au declarat cei doi oficiali. Situația generală a munițiilor din Europa este însă mai puțin gravă decât cea a apărării antiaeriene, deoarece unele armate europene au propriile rachete ofensive, precum Taurus și Storm Shadow, ambele fiind rachete cu lansare aeriană și rază lungă de acțiune, capabile să lovească inclusiv obiective fortificate.

Europa are puține alternative în timp ce stocurile de Patriot sunt reduse

Lipsa rachetelor interceptoare Patriot în Europa lasă puține alternative pentru apărarea împotriva celor mai avansate rachete balistice rusești. Experții avertizează că Rusia ar putea combina astfel de rachete cu roiuri de drone ieftine pentru a suprasolicita sistemele de apărare.

Ucraina și unele dintre țările aliate folosesc deja sisteme capabile să distrugă dronele mai lente fără a consuma rachete scumpe. Rachetele balistice sunt însă mult mai greu de interceptat, deoarece se îndreaptă spre ținte pe o traiectorie abruptă și cu viteze de peste cinci ori mai mari decât viteza sunetului, lăsând foarte puțin timp pentru apărare.

Sistemul Patriot urmărește racheta, calculează traiectoria acesteia și lansează interceptorul în câteva minute, efectuând în același timp calcule complexe pentru ca racheta interceptoare să-și atingă ținta. Fiecare baterie Patriot poate proteja însă doar o zonă limitată, de exemplu o bază militară de dimensiuni mici, nu un întreg oraș.

O alternativă ar putea fi sistemul francez și italian SAMP/T NG. Franța a promis să accelereze livrarea acestui sistem către Ucraina. Este o versiune modernizată a sistemului SAMP/T existent, iar producătorul susține că noua variantă este mai bine pregătită pentru interceptarea rachetelor balistice.

Noua versiune nu a fost însă testată în condiții reale de luptă, iar sistemul SAMP/T actual are o rază de acțiune mai mică decât Patriot.

Statele Unite și țările europene dispun și de nave de război care pot funcționa ca sisteme mobile de apărare antiaeriană. Acestea s-ar putea afla însă prea departe de ținta care trebuie protejată și ar exista, de asemenea, riscul ca navele să fie scufundate.

Stocurile de rachete Patriot au scăzut puternic în timpul războiului din Iran

Ucraina a primit sisteme Patriot din stocurile americane și europene după invazia rusă din 2022. Statele Unite au furnizat aproximativ 600 de rachete interceptoare în timpul administrației Biden, potrivit lui Mark Cancian, fost colonel în Corpul Pușcașilor Marini și în prezent consilier principal la Center for Strategic and International Studies, un think tank din Washington.

Cea mai mare parte a consumului de rachete Patriot a avut loc însă în timpul conflictului cu Iranul. Potrivit CSIS, războiul a consumat 65% din stocul american de Patriot, adică aproximativ 1.500 dintre cele 2.330 de rachete interceptoare ale Statelor Unite.

Aproximativ 600 de rachete, inclusiv unele destinate Europei, ar urma să fie produse în acest an. Obiectivul Statelor Unite este să ajungă la o producție de 2.000 de rachete Patriot pe an până în 2030, a declarat Cancian.

NATO anunță că prima fabrică europeană de producție a rachetelor Patriot este programată să fie deschisă în Germania în septembrie, iar primele livrări ar putea începe la începutul anului viitor. Primele rachete ar urma să ajungă în țările care au făcut deja comenzi, printre acestea numărându-se Germania, Țările de Jos, România și Spania, potrivit oficialului american din domeniul apărării.

Pentru moment, însă, unele țări, precum Germania, se află într-o situație dificilă, deoarece au cumpărat sisteme Patriot foarte scumpe, dar nu dispun de suficiente muniții pentru a le folosi, a spus Arnold.

Ministerul german al Apărării a declarat că nu comentează informațiile privind nivelul propriilor stocuri.

Rusia are, la rândul ei, propriile limitări

Moscova probabil nu ar putea desfășura un atac aerian susținut asupra unei ținte NATO în timp ce lansează aproape în fiecare noapte atacuri asupra Ucrainei, consideră Arnold.

Atacurile recente ale Ucrainei asupra teritoriului rus au scos, de asemenea, la iveală vulnerabilități ale apărării antiaeriene a Rusiei. Acest lucru l-ar putea determina pe Vladimir Putin să se gândească de două ori înainte de a provoca un atac de represalii.

"Adevărul incomod este că, probabil, cea mai bună apărare antiaeriană pe care o avem sunt chiar limitările Rusiei", a spus Arnold.