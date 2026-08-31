Răcirea centralei nucleare de la Zaporojie se face cu generatoare pe motorină. „Această situație nu se poate prelungi“

Turnurile de răcire ale Centralei Nucleare Zaporijjea din Enerhodar, oraş aflat în sud-estul Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Corporaţia nucleară de stat a Rusiei, Rosatom, a declarat luni că prioritatea sa este menţinerea alimentării cu motorină a centralei nuclearo-electrice Zaporojie, controlată de Rusia, din sud-estul Ucrainei, în absenţa unei surse externe de energie, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anunţul vine la scurt timp după ce directorul general al al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a precizat că cea mai mare centrală nucleară din Europa este fără curent de o săptămână și funcţionează acum pe generatoarele diesel de urgență (EDG). Acestea mai au motorină până pe 7 septembrie.

Directorul Rosatom, Aleksei Lihacev, a declarat într-un comunicat că situaţia de la centrală este sub control deplin, întrucât aceasta este menţinută în funcţiune cu generatoarele diesel de rezervă.

„Această situaţie nu se poate, însă, prelungi la nesfârşit, fiind esenţială restabilirea liniilor externe de electricitate“, a subliniat el.

Aleksei Lihaciov a mai spus că speră că va fi convenită o încetare locală a focului între Rusia şi Ucraina pentru a fi executate reparaţii la linia electrică Ferrosplavnaa-1, care furnizează electricitate centralei Zaporojie.