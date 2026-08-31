Antena 3 CNN Externe Răcirea centralei nucleare de la Zaporojie se face cu generatoare pe motorină. „Această situație nu se poate prelungi“

Răcirea centralei nucleare de la Zaporojie se face cu generatoare pe motorină. „Această situație nu se poate prelungi“

A.E.D.
<1 minut de citit Publicat la 11:54 31 Aug 2026 Modificat la 11:54 31 Aug 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
poza in care apar turnurile de răcire ale Centralei Nucleare Zaporijjea din Enerhodar - GettyImages-1378497095
Turnurile de răcire ale Centralei Nucleare Zaporijjea din Enerhodar, oraş aflat în sud-estul Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Corporaţia nucleară de stat a Rusiei, Rosatom, a declarat luni că prioritatea sa este menţinerea alimentării cu motorină a centralei nuclearo-electrice Zaporojie, controlată de Rusia, din sud-estul Ucrainei, în absenţa unei surse externe de energie, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anunţul vine la scurt timp după ce directorul general al al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a precizat că cea mai mare centrală nucleară din Europa este fără curent de o săptămână și funcţionează acum pe generatoarele diesel de urgență (EDG). Acestea mai au motorină până pe 7 septembrie.

Directorul Rosatom, Aleksei Lihacev, a declarat într-un comunicat că situaţia de la centrală este sub control deplin, întrucât aceasta este menţinută în funcţiune cu generatoarele diesel de rezervă.

„Această situaţie nu se poate, însă, prelungi la nesfârşit, fiind esenţială restabilirea liniilor externe de electricitate“, a subliniat el.

Aleksei Lihaciov a mai spus că speră că va fi convenită o încetare locală a focului între Rusia şi Ucraina pentru a fi executate reparaţii la linia electrică Ferrosplavnaa-1, care furnizează electricitate centralei Zaporojie.

×
Etichete: centrala nucleara zaporojie generatoare motorina Rosatom directorul general al AIEA

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close