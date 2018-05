Bomba vine din SUA : reputata publicatie The New Yorker afirma ca apropiati ai lui Donald Trump au angajat firma israeliana Black Cube pentru a investiga unele aspecte ale administratiei Obama, in special privind dosarul iranian, scrie analistul Radu Tudor, pe blog.

Black Cube, o firma de securitate formata din fosti ofiteri Mossad, este implicata si in Romania intr-un scandal urias, cu un dosar la DIICOT privind o posibila spionare a procurorului sef DNA.