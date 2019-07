Radu Tudor: Sinuciderea strategică a Turciei. Efect pentru România

Turcia, unul din cei mai importanti aliati NATO, o punte cruciala intre Europa si Orientul Mijlociu, a inceput procesul lent dar sigur de sinucidere strategica. In ciuda tuturor avertismentelor SUA si a nemultumirii aliatilor, presedintele Recep Tayyip Erdogan, un islamist cu accese autoritare, a insistat ca Turcia sa se doteze cu rachete rusesti S-400, scrie Radu Tudor pe blog.



Acest sistem este incompatibil cu o serie de valori aliate, pune in pericol o serie de programe aliate de inzestrare, redefineste realitatea militara in bazinul Marii Negre si in tot arealul Sud-Estic al NATO.



Introducerea sistemului S-400 operat cu ajutorul ofiterilor Moscovei inseamna o uriasa vulnerabilitate pentru alte sisteme de aparare si tehnologii militare standard NATO din Turcia.



Alunecarea Turciei, aliat valoros pana acum, pe mana lui Erdogan spre islamism si cooperare militara cu Rusia, creaza un context strategic nou favorabil Romaniei.



Tara noastra ar putea deveni cel mai relevant actor aliat in bazinul Marii Negre si un hub militar de anvergura in proiectarea capacitatilor SUA si NATO atat pe Flancul de Est cat si spre Orientul Mijlociu.



Prin efort national si aliat, prin investitii de amploare ale Departamentului American al Apararii in Romania, tara noastra devine incet dar sigur un reper esential de crestere a relevantei militare pe fondul dezangajarii Turciei.



Prin European Deterrence Initiative (fost ERI), SUA investesc sute de milioane de dolari in Romania. Bazele aeriene de la Mihail Kogalniceanu si Campia Turzii sunt destinatiile principale. Capacitatile de la Mihail Kogalniceanu vor cunoaste dezvoltari solide in perioada imediat urmatoare, in perspectiva unor evolutii militare anticipate, de nivel major.

Romania este deja gazda celei mai mari investitii militare americane din toata Europa de Est : 1 miliard de dolari pentru Sistemul antiracheta de la Deveselu.



Sistemul de rachete Patriot urmeaza sa fie livrat si operational in prima faza de anul viitor. Alte surprize interesante se pregatesc pentru intarirea apararii Romaniei, ca o componenta esentiala a apararii NATO pe Flancul de Est.