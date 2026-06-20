Rafinăria care transformă carbonul în beton și sticlă a fost inaugurată în Australia: Tehnologia transformă poluarea în materiale

1 minut de citit Publicat la 10:15 20 Iun 2026 Modificat la 10:15 20 Iun 2026

Emisiile totale de CO2 ale Australiei sunt de aproximativ 400 de milioane de tone pe an. FOTO: Profimedia Images

Australia a inaugurat prima sa rafinărie de carbon în New South Wales, un proiect care captează dioxidul de carbon din operațiunile industriale ale gigantului Orica și îl transformă în produse precum beton, hârtie și sticlă, într-o încercare de a transforma emisiile într-o resursă reutilizabilă.

Instalația demonstrativă, dezvoltată de MCI Carbon pe baza tehnologiei Myrtle de captare și utilizare a carbonului, poate absorbi până la 2.500 de tone de CO2 pe an, folosind un proces de carbonatare minerală descris ca o replicare a unui mecanism natural prin care Pământul stochează carbonul în rocă, potrivit Reuters.

„Tehnologia MCI Carbon se bazează pe ceea ce se numește carbonatare minerală. Acesta este procesul natural al Pământului de a extrage CO2 din atmosferă și de a-l transforma în rocă”, a declarat CEO-ul și cofondatorul Marcus Dawe.

La inaugurare au participat Chris Bowen, ministrul energiei și schimbărilor climatice al Australiei, împreună cu ambasadorii Japoniei și Austriei.

Emisiile totale de CO2 ale Australiei sunt de aproximativ 400 de milioane de tone pe an. Anul trecut, Bowen a actualizat ținta de reducere a emisiilor la 62%–70% față de nivelurile din 2005, până în 2035.

Spre deosebire de tehnologiile de captare și stocare a carbonului, care mută CO2 în cavități subterane, CCUS produce un produs „încorporat în carbon”.

„Acest lucru îi va ajuta pe marii emițători să își reducă emisiile, obținând în același timp profit”, a spus Bowen.

MCI lucrează, de asemenea, la planuri pentru o rafinărie de carbon la scară industrială în Austria, capabilă să capteze până la 50.000 de tone de CO2 pe an. Tehnologia sa este una dintre soluțiile de carbonatare minerală aflate în dezvoltare.

O altă tehnologie, dezvoltată de compania canadiană Arca, folosește deșeuri miniere („tailings”) pentru a captura permanent carbonul.