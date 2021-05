Liderul din Belarus, Aleksandr Lukașenko, acuzat că a provocat aterizarea unui avion de pasageri la Minsk pentru a-și aresta un opozant

Ministerul de Interne din Belarus a confirmat duminică arestarea lui Pratasevici.

Critic foarte vocal al președintelui Aleksandr Lukașenko, dizidentul a fondat canalul Nexta pe platforma Telegram, folosit pe scară largă pentru organizarea de proteste anti-guvernamentale.

De asemenea, a creat un canal similar, dedicat criticilor la adresa regimului lui Lukașenko.

Autoritățile din Belarus au clasificat drept extremiste canalele fondate de Raman Pratasevici și l-au pus pe acesta pe lista persoanelor căutate pentru terorism.

Sunt mai multe versiuni legate de felul în care avionul lui Pratasevici - o cursă Ryanair care efectua zborul Atena (Grecia) - Vilnius (Lituania) - a ajuns să aterizeze în Belarus.

Agenția rusă de stat RIA Novosti citează autoritățile aeroportuare din Minsk, care susțin că avionul Ryanair a aterizat de urgență în urma unei amenințări cu bombă, neconfirmate.

Pe de altă parte, o purtătoare de cuvânt a aeroporturilor lituaniene spune că aviația civilă din această țară nu a fost informată de nicio amenințare cu bombă și că aparatul a aterizat la Minsk după un conflict între un pasager și un însoțitor de cabină.

În schimb, lidera în exil a opoziției din Belarus susține că regimul lui Lukașenko ar fi forțat aterizarea de la Minsk tocmai pentru a-l aresta pe Raman Pratasevici.

Svetlana Tihanovskaia, care a candidat la președinția țării împotriva lui Lukașenko și care s-a refugiat în Lituania, atrage atenția că Pratasevici riscă pedeapsa cu moartea în Belarus.

"Cerem eliberarea imediată a lui Raman Pratasevici, o investigație a ICAO (Organizația Internațională a Aviației Civile) și sancțiuni la adresa Belarus", a scris Tihanovskaia pe Twitter.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9