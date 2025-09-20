Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale

Portofoliul de funcții adunate de tânărul de 17 ani ajunge la șapte cu această ultimă responsabilitate.Foto: Profimedia Images

Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului. Nu este prima dată când Adam Kadîrov, deși minor, ocupă funcții cu responsabilitate înaltă în stat. El a deținut cel puțin șapte poziții oficiale în ultimii doi ani. Adolescentul a fost numit șef al echipei de securitate a tatălui său în 2023, în același an în care a fost filmat în timp ce lovea un tânăr acuzat că a ars Coranul, relatează The Moscow Times.

Adam Kadîrov va supraveghea, în calitate de șef al Fiscului, colectarea impozitelor de proprietate de la organizațiile municipale din Cecenia. Ramzan Kadîrov a anunțat cea mai recentă numire a fiului său într-o întâlnire despre dezvoltarea socio-economică a Ceceniei miercuri, atribuindu-i supravegherea colectării impozitelor pe proprietate.

Portofoliul de funcții adunate de tânărul de 17 ani ajunge la șapte cu această ultimă responsabilitate. Așadar, el a fost numit șeful echipei de Securități a tatălui său, ocupă funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei, consilier principal al Ministerului de Interne regional și supraveghetor al două batalioane ale Ministerului Apărării din Rusia. De asemenea, i s-a cerut să coordoneze strângerea de fonduri pentru eforturile umanitare din Gaza.

Ramzan Kadîrov, în vârstă de 48 de ani, conduce Cecenia din 2007, în schimbul loialității față de Kremlin. Organizațiile media aflate în exil au documentat stilul de viață extravagant al familiei, inclusiv flote de mașini de lux, ceasuri scumpe și nunți opulente.

Relația dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul cecen, Ramzan Kadîrov, s-a înrăutățit în ultimele luni, după ce Kremlinul a aflat despre presupuse întâlniri secrete dintre Kadîrov și oficiali din Orientul Mijlociu, potrivit agenției de investigație IStories, care citează foști și actuali agenți de securitate ruși.