„Rasist și imoral”. Keir Starmer atacă planul prin care Farage vrea deportarea oamenilor stabiliți legal în Marea Britanie

Keir Starmer a criticat planul Reform UK de a deporta mii de oameni care trăiesc deja legal în Marea Britanie, descriindu-l drept „rasist” și „imoral”. Premierul a subliniat că Partidul Laburist are în față o luptă generațională cu dreapta populistă, scrie The Guardian.

Aflat la Liverpool, la congresul laburiștilor, Starmer a spus că nu crede că partidul lui Nigel Farage încearcă să atragă alegători rasiști și că înțelege frustrarea celor care iau în calcul să voteze Reform, deoarece aceștia „vor schimbare”.

Totuși, a avertizat că propunerea de a elimina complet principala cale prin care imigranții obțin cetățenia britanică ar putea „sfâșia această țară”.

Reform a promis să abolească dreptul de ședere nelimitată, deschis persoanelor care au muncit și au locuit legal în Regat timp de cinci ani consecutivi, precum și familiilor lor. Această măsură ar amenința cu deportarea zeci de mii de oameni stabiliți legal în Marea Britanie, dacă nu respectă reguli stricte.

„Cred că este o politică rasistă. Cred că este imorală. Trebuie numită exact pentru ceea ce este”, a declarat Starmer la emisiunea Sunday with Laura Kuenssberg de la BBC.

Întrebat dacă Reform încearcă să atragă votanți rasiști, premierul a spus: „Nu, cred că sunt mulți oameni care votează sau se gândesc să voteze Reform și care sunt frustrați. Au avut 14 ani de eșecuri sub conservatori, vor ca noi să schimbăm lucrurile. Poate că au votat laburiști anul trecut și acum vor ca schimbarea să vină mai repede. Înțeleg asta”.

„E una să spui că vom elimina migranții ilegali, oameni care nu au dreptul să fie aici. Sunt de acord cu asta. Este însă cu totul altceva să spui că vom începe să-i deportăm pe cei care sunt aici legal. Sunt vecinii noștri, lucrează în economia noastră, fac parte din cine suntem. Asta ar rupe această țară în bucăți”, a adăugat el.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a sugerat că guvernul ar putea analiza restricții mai dure asupra dreptului de ședere nelimitată, inclusiv contribuțiile pe care solicitanții le aduc comunităților. Ea a declarat pentru The Sun că este inspirată de părinții ei, veniți din Kashmir, și că dreptul de a rămâne în Marea Britanie nu ar trebui să se bazeze doar pe situația financiară.

„Mă uit la modul în care putem lega șederea pe termen lung, dreptul de ședere nelimitată, nu doar de locul de muncă, salariul sau taxele plătite, ci și de contribuția adusă comunității”, a spus Mahmood.

Ea a adăugat că părinții ei, stabiliți în Birmingham în anii ’70, „nu au venit doar să muncească – s-au implicat în comunitate, au fost voluntariat, au făcut politică locală. Au făcut mai mult decât să muncească și să câștige un salariu”.

Între timp, Starmer a evitat criticile privind conducerea sa după un sondaj More in Common care arată că Nigel Farage ar putea intra pe Downing Street cu o majoritate de 96 de mandate, în timp ce laburiștii ar rămâne cu doar 90 de locuri în Parlament.

Sondajul MRP, realizat pe aproape 20.000 de persoane, sugerează că atacurile lui Starmer la adresa lui Farage nu conving electoratul: 62% dintre respondenți cred că laburiștii ar trebui să se concentreze pe propriile planuri.

Totodată, scandalurile recente din Partidul Laburist – inclusiv plecarea Angelei Rayner din guvern și demiterea lui Peter Mandelson – au avut un impact mai puternic în rândul publicului.

Premierul a respins speculațiile privind o posibilă provocare la adresa sa din partea lui Andy Burnham, primarul Manchesterului, și a spus că „discuțiile despre lideri fac parte din politică, sunt pâinea și cuțitul acestui domeniu”.

În interviu, Starmer a apărat și planurile pentru un nou sistem de identitate digitală, spunând că ar ajuta la prevenirea muncii ilegale: „Este o colectare automată a informațiilor de către guvern, astfel încât să știm exact cine lucrează în economia noastră și să putem aplica regulile”.