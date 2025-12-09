Răsturnare de situație: Tony Blair nu va face parte din „Consiliul pentru pace” din Fâșia Gaza prezidat de Trump

Lumea arabă continuă să-l privească pe Blair cu scepticism și ostilitate din cauza rolului său în dezastruoasa invazie a Irakului, condusă de SUA, în 2003. Foto: Getty Images

Eforturile fostului premier britanic Tony Blair de a reveni în prim-planul politicii internaționale au fost zădărnicite de administrația Trump. Fostul prim-ministru nu va mai face parte din „Consiliul pentru pace”, care va fi prezidat de Donald Trump și vizează Fâșia Gaza, relatează The Guardian. Mai multe țări arabe și musulmane s-au opus implicării acestuia, astfel că Blair a fost retras „în mod discret” de pe listă, potrivit Financial Times.

Primele informații că Tony Blair făcea demersuri din culise pentru un rol proeminent în administrația interimară a Gazei au apărut în luna septembrie. Tot atunci, s-au scurs informații conform cărora Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală (TBI), împreună cu ginerele lui Trump și emisarul său informal, Jared Kushner, au și elaborat un plan parțial pentru pacea în enclavă.

În timp ce susținătorii lui Blair invocau rolul său în încheierea a zeci de ani de violențe în Irlanda de Nord, criticii au indicat palmaresul său modest în calitate de reprezentant al cvartetului ONU-UE-SUA-Rusia, însărcinat cu medierea păcii în Orientul Mijlociu.

Mai mult, lumea arabă continuă să-l privească pe Blair cu scepticism și ostilitate din cauza rolului său în dezastruoasa invazie a Irakului, condusă de SUA, în 2003.

Ce spune Trump despre Blair

Blair a fost singura persoană identificată public pentru un posibil rol în consiliu atunci când președintele SUA și-a prezentat planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas la sfârșitul lunii septembrie, Trump spunând că Blair este „un om foarte bun”.

Propunerea, la care TBI a contribuit, a fost criticată pentru lipsa unui calendar clar privind statalitatea palestiniană și pentru sugestia ca Gaza să fie administrată sub un cadru juridic separat de Cisiordania, ceea ce a dus la temeri că cele două enclave ale Palestinei nu vor mai fi concepute ca o singură entitate politică.

Totuși, în luna octombrie, Donald Trump a admis că Blair este în continuare un personaj politic controversat și a părut să facă un pas înapoi în ceea ce îl privește: „L-am plăcut întotdeauna pe Tony, dar vreau să aflu dacă este o alegere acceptabilă pentru toată lumea.”

Retragerea lui Blair vine în pofida afirmațiilor potrivit cărora ar fi avut o întâlnire neanunțată public cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la sfârșitul lunii noiembrie, pentru a discuta planuri, conform Times of Israel.

Totuși, o sursă care a vorbit cu Financial Times a sugerat că Blair ar putea juca totuși un rol mai puțin central. „Ar putea avea în continuare un rol într-o altă calitate și asta pare probabil. Americanilor le place de el și israelienilor le place de el”, a spus sursa.

Tony Blair nu a transmis un punct de vedere, dar un apropiat al acestuia a confirmat că fostul prim-ministru nu va face parte din „consiliul pentru pace”.

„Acesta va fi compus din lideri mondiali aflați în funcție și va exista un consiliu executiv mai mic sub acesta”, a declarat sursa pentru Financial Times.

Dacă se confirmă, această retragere subită a lui Blair este cel mai recent episod haotic din planurile lui Trump pentru Gaza, care au fost marcate de continuarea atacurilor israeliene mortale asupra fâșiei de coastă, în timp ce Casa Albă s-a străduit să recruteze țări pentru forța sa de menținere a păcii propusă.