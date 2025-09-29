Propunerea ca Tony Blair să conducă Gaza stârnește furori. „Dacă va accepta această funcție, va lucra doar pentru israelieni”

Tony Blair a fost emisar special al „Cvartetului” pentru Orientul Mijlociu (ONU, SUA, UE și Rusia), însărcinat cu găsirea unei soluții de pace durabile între Israel și palestinieni și sprijinirea unei soluții cu două state. Foto: Getty Images

Se pregătește fostul premier britanic Tony Blair să revină în prim-planul politicii internaționale? Le Monde pune această întrebare, după ce mai multe publicații din Regatul Unite au relatat că, potrivit unor surse, Tony Blair a fost propus să prezideze un guvern provizoriu în Fâșia Gaza, în eventualitatea unui acord de pace.

Propunerea nu este lipsită de controverse: fostul premier a fost criticat dur de palestinieni în cei opt ani în care a fost însărcinat cu găsirea unei soluții de pace durabile în enclavă, fiind acuzat de apropiere față de israelieni.

Mai mult, firma sa de consultanță a luat parte la discuțiile privind crearea unei „riviere” a Orientului Mijlociu în Fâșia Gaza, plan calificat drept „nebunesc” și „o schiță pentru epurare etnică” de lumea arabă, și a fost respins de țări precum Franța, Germania, Marea Britanie sau China.

Potrivit BBC, Daily Telegraph și unor publicații israeliene, Tony Blair este vehiculat pentru a prelua conducerea unei viitoare autorități interimare însărcinate cu administrarea Fâșiei Gaza, odată cu încheierea unui armistițiu cu Israelul. „Sir Tony vrea să conducă Gaza după ce războiul dintre Israel și Hamas se va termina”, scria Daily Telegraph, vineri, 26 septembrie.

Fostul lider laburist, care a stat zece ani la Downing Street (între 1997 și 2007), a fost invitat la Casa Albă pe 27 august pentru o întrevedere privind Gaza cu Donald Trump. Tony Blair s-ar bucura de sprijnul apropiați ai președintelui american, printre care ginerele acestuia, Jared Kushner, și actualul său emisar special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff.

Discuții despre o „Rivieră” în Gaza

În iulie, Financial Times dezvăluia că echipe ale TBI au participat la discuții privind crearea unei „riviera” în Gaza, împreună cu Boston Consulting Group și oameni de afaceri israelieni, cu scopul de a dezvolta economic fâșia de coastă unde peste 65.000 de palestinieni – majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății din guvernul Hamas, considerate credibile de ONU – au fost uciși de la începutul conflictului cu Israelul, scrie Le Monde.

Tony Blair cunoaște bine regiunea și conflictul israeliano-palestinian. În iunie 2007, la scurt timp după ce a părăsit Downing Street, a fost numit emisar special al „Cvartetului” pentru Orientul Mijlociu (ONU, SUA, UE și Rusia), însărcinat cu găsirea unei soluții de pace durabile între Israel și palestinieni și sprijinirea unei soluții cu două state.

A rămas opt ani în această funcție, fără progrese semnificative, dar și-a construit o rețea solidă de relații. Dacă la început palestinienii s-au bucurat că o personalitate atât de cunoscută le susține cauza, ulterior l-au acuzat că este prea apropiat de israelieni, scria The Guardian în 2015.

„Este absolut inacceptabil ca Tony Blair să conducă un guvern de tranziție în Gaza. Nu avem nevoie de un lider provenit dintr-o fostă țară colonialistă. Dmomnul Blair are o reputație foarte proastă legată de războiul din Irak. Și nu avem încredere în el: dacă va accepta această funcție, va lucra doar pentru israelieni”, a spus Mustafa Barghouti, un veteran al politicii palestiniene, ca reacție la noile ambiții ale britanicului.

Britanicii nu l-au iertat pe Tony Blair pentru războiul din Irak

Tony Blair rămâne în istorie drept singurul lider laburist care a obținut trei mandate consecutive pentru partidul său. Grație conceptului „New Labour”, a guvernat dintr-o poziție de centru fără să își alieneze complet aripa stângă.

Carismatic și vizionar, a reușit să încheie Acordul de Pace din Irlanda de Nord (Acordul din Vinerea Mare, 1998) și a direcționat investiții importante în educație și sănătate.

Dar britanicii nu i-au iertat niciodată decizia de a implica țara în războiul din Irak, în 2003, alături de Statele Unite. Conflictul a costat viața a aproape 200 de militari britanici și a peste 100.000 de irakieni și, deși a dus la căderea dictatorului Saddam Hussein, a aruncat regiunea în haos și război civil.

Alegând să rămână „umăr la umăr” cu George W. Bush și să susțină existența – ulterior infirmată – a armelor de distrugere în masă, Blair s-a îndepărtat și de aliații săi europeni.

În 2016, ancheta publică Chilcot privind responsabilitatea Guvernului Blair în conflictul irakian nu a concluzionat că acesta ar fi mințit deliberat despre existența armelor de distrugere în masă, dar i-a criticat dur stilul de conducere, bazat pe un cerc restrâns de consilieri, și faptul că nu a ținut cont de avertismentele privind posibilele consecințe ale intervenției militare.

Tony Blair și-a exprimat atunci „durerea, regretele și scuzele”, dar reputația lui a rămas pătată. Într-atât încât actualul premier laburist, Keir Starmer, s-a afișat rareori alături de el, deși s-a înconjurat de veterani ai New Labour precum Pat McFadden, Yvette Cooper sau David Lammy.

O relație controversată cu Oracle

Activitatea lui Tony Blair la conducerea Tony Blair Institute ridică, de asemenea, semne de întrebare, la fel ca apropierea sa de Larry Ellison, patronul gigantului IT Oracle și magnat al inteligenței artificiale, a cărui avere rivalizează astăzi cu cea a lui Elon Musk.

Potrivit revistei The New Statesman, care a publicat pe 24 septembrie o anchetă despre TBI, think-tankul britanic, cu sediul în inima Londrei, a beneficiat din 2021 de donații de cel puțin 257 de milioane de lire sterline (294 de milioane de euro) din partea fundației Larry Ellison.

Aceste sume i-au permis să se extindă considerabil: TBI este prezent în 45 de țări și are peste 900 de angajați, printre care fostul premier italian Matteo Renzi și fosta șefă a guvernului finlandez Sanna Marin.

TBI promovează intens virtuțile inteligenței artificiale, ceea ce ridică întrebări despre independența sa față de Oracle.

The New Statesman citează concluziile a două platforme de investigație – Lighthouse Reports și Democracy for Sale – care au intervievat 29 de foști și actuali angajați ai TBI (majoritatea sub protecția anonimatului).

Aceștia descriu un think tank cu legături foarte apropiate de guvernul britanic, cu acces direct la unii miniștri și organizând „seminarii comune” cu Oracle. Potrivit unor foști angajați, donațiile lui Larry Ellison „au creat o cultură internă dominată de o formă de promovare a AI care, în opinia lor, echivalează cu lobby pentru Oracle”.

„TBI și Oracle sunt două entități separate. Colaborăm cu Oracle în proiectele prin care sprijinim unele dintre cele mai sărace țări din lume și suntem mândri de acest lucru… TBI nu apără interesele comerciale ale Oracle sau ale altui furnizor de tehnologie”, a precizat un purtător de cuvânt al TBI, citat de The New Statesman.