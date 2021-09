O rață australiană a început să vorbească. Expresiile lasă de dorit, totuși: ”Prostul naibii”

Rața de mosc australiană poate imita sunete, inclusiv vorbirea umană, potrivit unui nou studiu.

Ea a fost înregistrată spunând ”Prostul naibii” (Bloody fool), și se alătură astfel speciilor de păsări vorbitoare, cum ar fi papagalii sau colibri.

Ripper, un mascul din rasa mosc australiană, crescut în captivitate, a mai fost înregistrat imitând sunetul unei uși care se trântește.

Cercetătorii cred că Ripper a ”împrumutat” expresia de la îngrijitorul lui, dar nu știu vârsta la care acesta a fost expus limbajului.

El avea 4 ani când a fost înregistrat vorbind urât, în timpul ritualului de împerechere.

Ripper nu este singura rață care ”vorbește”. Fullgar, un alt rățoi a fost înregistrat în anul 2000 imitând sunetele altor specii de rață.

Dr. Dominique Potvin de la Universitatea Sunshine Coast a spus că abilitatea raței de mosc de a imita sunete se datorează probabil unei „furtuni perfecte” de factori.

„Au o ușoară variație a vocii... au contact apropiat cu părinții și pot fi puternic influențați de ei în primele etape ale vieții.”

Înregistrările cu Ripper au fost dezvăluite recent de către prof. Carel Ten Cate, de la Universitatea Leiden din Olanda.

”Când am citit prima oară, am zis că e fals, că nu poate fi adevărat. Dar s-a dovedit a fi adevărat”, potrivit The Guardian.

Deși pe înregistrare pare să se audă „prostul naibii”, Ten Cate crede că este posibil ca Ripper să spună „mâncare” (food)

„Îmi imaginez că îngrijitorul lui îi spunea în glumă Hai c-a venit mâncarea aia nenorocită (Okay, here is your bloody food)”, a precizat Ten Cate.

Rațele de mosc sunt unice prin faptul că puii sunt foarte dependenți de grija maternă.

De asemenea, și procesul de împerechere este neobișnuit printre aceste specii de rață, vocalizele puternice jucând un rol important în competiția dintre masculi, a spus Ten Cate.

Această descoperire schimbă ceea ce se credea despre evoluția limbajului vocal la păsări.

Se pare că talentul de imitator al raței de mosc sugerează că această deprindere a evoluat în mai multe grupuri de păsări.

