Râul Potomac de lângă Washington, afectat de o deversare masivă de ape uzate, în plină furtună de iarnă

Echipele au lucrat contracronometru în weekend pentru a redirecționa milioane de galoane de ape uzate netratate. FOTO: Hepta

Aproximativ 40 de milioane de galoane (circa 150 de milioane de litri) de ape uzate netratate s-au vărsat zilnic în Potomac, un râu emblemeatic al SUA care trece pe lângă capitala Washington, D.C. Incidentul ecologic grav a avut loc în urma avariilor la o conductă în comitatul Montgomery, Maryland, potrivit NYT.

Echipele au lucrat contracronometru în weekend pentru a redirecționa milioane de galoane de ape uzate netratate care nu se vărsau în râul Potomac, la câteva zile după prăbușirea unei conducte majore de canalizare și în contextul în care se apropia una dintre cele mai severe furtuni de iarnă care au lovit regiunea Washington din ultimii ani.

Prăbușirea a avut loc în urmă cu o săptămână într-o secțiune a Interceptorului Potomac, care transportă până la 60 de milioane de galoane de ape uzate în fiecare zi din anumite părți din Maryland și Virginia către o stație de pompare din Washington.

John Lisle, purtător de cuvânt al DC Water, o companie de utilități de apă și canalizare care deservește Washingtonul, a declarat că firma a estimat că 40 de milioane de galoane de ape uzate netratate s-au vărsat zilnic în râu de la ruperea conductei de beton armat.

Autoritățile din Washington DC colaborează cu mai multe agenții, inclusiv Agenția pentru Protecția Mediului și Departamentul de Energie și Mediu, pentru a aborda potențialele riscuri ecologice.

Oficialii au declarat că ocolirea temporară avea scopul de a limita revărsările suplimentare în timp ce se efectuau reparații, chiar dacă zăpada și gheața așteptate odată cu apropierea unei furtuni amenințau să complice reparațiile.

„Este important de reținut că sistemul de apă potabilă al DC Water este separat de sistemul de ape uzate și nu este afectat de revărsare”, au declarat oficialii într-un comunicat de presă.