Războiul din Iran costă Europa 500 de milioane de euro pe zi. Niciun scenariu nu e optimist

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a avertizat miercuri că Europa se pregătește pentru „luni foarte dificile, sau posibil chiar ani” de prețuri ridicate la energie, în condițiile în care războiul din Iran costă continentul 500 de milioane de euro pe zi. Pierderea a 20% din exporturile globale de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz a provocat deja o volatilitate puternică a prețurilor, iar Comisia Europeană a anunțat crearea unui „observator al carburanților” pentru a preveni acapararea combustibilului de aviație de către unele state membre, pe fondul temerilor tot mai mari de penurie chiar înaintea sezonului turistic, scrie Euronews.

Cel mai important oficial european în domeniul energiei a avertizat miercuri că grava criză energetică declanșată de atacul Statelor Unite și al Israelului împotriva Iranului va duce probabil la creșterea prețurilor timp de luni, dacă nu chiar ani de zile.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a subliniat că impactul va fi de lungă durată, nu o creștere scurtă sau minoră a costurilor.

Acesta a precizat că războiul costă Europa 500 de milioane de euro (aproximativ 600 de milioane de dolari) pe zi și a avertizat că urmează „luni foarte dificile, sau posibil chiar ani.”

Pierderea bruscă a 20% din exporturile globale de petrol și gaze naturale prin Strâmtoarea Hormuz a declanșat o volatilitate puternică a prețurilor, chiar și în cazul în care statele UE reușesc să-și asigure aprovizionarea cu energie.

Vorbind în fața jurnaliștilor, Jørgensen a adăugat că guvernele UE rămân „foarte îngrijorate” de posibilele crize de combustibil de aviație, în special cu apropierea sezonului turistic aglomerat.

„Chiar și în cel mai bun scenariu, situația tot e rea”, a spus el despre criza actuală, referindu-se la distrugerile suferite de infrastructura energetică din Orientul Mijlociu și la cât de mult ar dura repararea acesteia și reluarea producției la nivelurile anterioare conflictului.

Declarațiile lui Jørgensen au venit la o zi după ce miniștrii europeni ai transporturilor au prezentat planuri pentru asigurarea aprovizionării cu combustibil de aviație din Statele Unite, pe fondul posibilelor penurii pe continent, chiar dacă liderii UE susțin că securitatea aprovizionării este în prezent asigurată, iar eventualele penurii ar putea fi resimțite diferit de la un stat membru la altul.

Comisia a anunțat miercuri crearea unui nou „observator al carburanților” pentru monitorizarea stocurilor de combustibil de aviație și prevenirea acaparării de către unele state membre în detrimentul altora.

Agenția Internațională a Energiei a avertizat recent că Europa se confruntă cu un deficit de combustibil de aviație, o afirmație susținută de mai multe companii aeriene europene, care au spus că aceasta ar putea duce la anulări de zboruri.

Cu toate acestea, avertismentul a fost până acum minimizat de Comisia Europeană, care susține că anulările de zboruri „nu au nicio legătură” cu penuriile, ci cu politicile de profitabilitate ale companiilor aeriene.