Razie la producătorul "distrugătorului de Shahed-uri". Procurorii din Ucraina îl acuză că a umflat prețul dronelor

4 minute de citit Publicat la 13:07 08 Iul 2026 Modificat la 13:07 08 Iul 2026

Operator de dronă. Procurorii ucraineni au în vizor compania producătoare de drone Vyiry Industries. Foto: Getty Images

Procurorii ucraineni au efectuat percheziții la birourile și domiciliul lui Oleksii Babenko, directorul general al companiei producătoare de drone Vyriy Industries, într-un dosar în care firma este acuzată că a crescut în mod exagerat prețurile aparatelor sale de luptă fără pilot, relatează Kyiv Independent.

Perchezițiile au avut loc marți.

Babenko a negat acuzațiile.

⚡️Raid on leading drone company fuels fears of crackdown on Ukraine's defense tech sector.



The CEO of top Ukrainian drone firm Vyriy Industries denied allegations of price gouging after law enforcement carried out large-scale searches of his home, offices, and family members on… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 7, 2026

El a precizat că Biroul de Investigații din Ucraina a efectuat până la 70 de percheziții, inclusiv la instalațiile Vyriy Industries, la sediile contractorilor companiei și la domiciliile membrilor familiei sale.

"Când dronele tale sunt cele mai ieftine de pe piață, a fi acuzat de creștere exagerată a prețurilor pare absurd", a declarat el.

Vyiry Industries produce ZIRKA, drona distrugătoare de Shahed-uri

„La prima vedere, pare o încercare deliberată de a ne perturba afacerea. Se pare că cineva încearcă, pur și simplu, să promoveze niște interese personale”, a adăugat Babenko.

Vyriy Industries, cunoscută pentru producerea de drone ieftine, este una dintre cele mai mari firme de tehnologie de apărare din Ucraina.

Are peste 1.000 de lucrători care produc drone cu aripă fixă ghidate prin fibră optică, drone kamikaze și alte echipamente.

Aproximativ un sfert din dronele FPV (pilotate prin telecomandă vizuală, n.r.) utilizate de armata ucraineană sunt fabricate de Vyriy Industries, potrivit lui Babenko.

Firma sa și o altă companie produc modelul ZIRKA, o dronă concepută să zboare în apropierea dronelor rusești Shahed și să le distrugă prin explozie.

Vyriy Industries: Afaceri de 157 de milioane de dolari din vânzări către guvern

La scurt timp după ce presa ucraineană a început să relateze despre acest subiect, Biroul ucrainean de Investigații a publicat o declarație în care confirmă că investighează un producător de drone, fără a nominaliza Vyriy Industries.

Potrivit procurorilor ucraineni, firma ar fi majorat exagerat costurile de producție și administrare din contractele de drone cu guvernul, evaluate la 157 de milioane de dolari.

Biroul de Investigații a menționat că investighează dacă Vyriy Industries a folosit companii-fantomă pentru spălarea de bani.

Potrivit Serviciului de Monitorizare Financiară din Ucraina, există tranzacții financiare suspecte în valoare de peste 4,4 milioane de dolari efectuate de producătorul de drone.

Procurorul General al Ucrainei, care monitorizează ancheta, a anunțat că există și suspiciuni de evaziune fiscală, după ce la sediul Vyriy Industries au fost găsite sume semnificative de bani care nu au fost trecute în contabilitate.

Babenko spune, la rândul lui, că investigatorii au găsit echivalentul a 900.000 de dolari la birourile firmei, dar a insistat că banii erau destinați plății salariilor.

"Este legitim. Retragem legal numerar pentru salarii și apoi plătim aceste salarii angajaților", a explicat el.

Directorul a dat asigurări că Vyryi Industries va continua să livreze drone armatei ucrainene, în ciuda anchetei penale.

Vyriy Industries: fondată de un ucrainean de 24 de ani, generează venituri de 250 de milioane de dolari

Kyiv independent notează că Vyriy Industries a urcat rapid în clasamentul industriei de apărare din Ucraina, aflată în plină expansiune, în contextul războiului purtat de Rusia.

În acest sector, reglementare legale nu au ținut întotdeauna pasul cu realitatea curentă, influențată de război, continuă publicația citată.

Compania lui Babenko a avut în 2025 venituri în valoare de 252 milioane de dolari. Rezultatele din primele șase luni ale acestui an le-au depășit deja pe cele de anul trecut, a declarat antreprenorul.

Oleksii Babenko avea doar 24 de ani în 2023, atunci când a co-fondat Vyriy Industries.

El este printre cei mai de succes tineri antreprenori din Ucraina. Anul trecut, a fost prezent în topul Forbes Ukraine 30 Under 30.

Recent, a achiziționat o participație de 75% la publicația ucraineană Babel.

Reprezentanții industriei se tem că Vyriy Industries e doar primul semn al unei represiuni mai ample în sector

Alertați de cazul lui Babenko, alți producători privați din industria ucraineană de apărare se tem că perchezițiile de la Vyriy Industries marchează începutul unei campanii mai ample împotriva lor

"Sper din tot sufletul că acest caz este cu adevărat o neînțelegere și nu începutul unei campanii mai ample împotriva companiilor mil-tech din Ucraina, indiferent dacă se face prin raiduri ale procurorilor, prin persecuții motivate politic, prin manipulări sau tentative de a împărți piața", a declarat Maria Berlinska, o veterană ucraineană, co-fondatoare a inițiativei Victory Drones.

O altă sursă din industrie, care a cerut să rămână anonimă din cauza sensibilității subiectului, a spus că accentul ar trebui să fie pus pe cine din lanțul de comandă a efectuat achiziționarea dronelor produse Vyriy Industries.

Sistemul de achiziții stat din Ucraina, despre care se spune că dă întâietate prețurile mici în detrimentul calității, este opac și practic un secret pentru public, a adăugat sursa respectivă.

Organizațiile din societatea civilă au avertizat în repetate rânduri că Agenția de Achiziții pentru Apărare din Ucraina, care cumpără pentru armată, prezintă un risc ridicat de corupție.

"Vyriy Industries nu ar trebui să fie transformată într-un țap ispășitor, deoarece, per total, compania a făcut tot posibilul pentru a câștiga contracte în conformitate cu regulile stabilite de guvern.

Cazul Vyriy este periculos pentru piață, deoarece dă guvernului posibilitatea de a inventa infractori, pe care să îi pedepsească ulterior", a conchis sursa consultată de Kyiv Independent.