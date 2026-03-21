Reacția lui Trump după moartea lui Robert Mueller: „Bun, mă bucur că e mort”

Donald Trump a reacționat cu bucurie, sâmbătă, la vestea că Robert Mueller, procurorul care i-a investigat legăturile cu Rusia la alegerile din 2016, a murit, la vârsta de 81 de ani.

„Bun, mă bucur că e mort”, a scris Trump după ce a fost publicată informația că fostul procuror, fost șef FBI, a murit.

„Robert Mueller tocmai ce a murit. Bun, mă bucur că e mort. Nu poate să mai facă rău oamenilor nevinovați!”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Robert Mueller a condus o investigație amplă asupra legăturilor campaniei Trump 2016 cu regimul Putin. Au existat informații la acea vreme că regimul de la Kremlin a susținut alegerea lui Trump și că a interferat pentru a-l ajuta pe acesta să devină președinte.

Ancheta lui Mueller a produs rezultate mixte - a scos la iveală zeci de contacte secrete, adesea la nivel înalt, între campania lui Trump și regimul rus, în ciuda faptului că ambele părți negaseră existența acestora. De asemenea, investigația a evidențiat faptul că Trump a profitat de interferența Kremlinului în alegeri și că echipa sa de campanie „se aștepta să beneficieze electoral de informațiile furate și publicate prin eforturile Rusiei”.

Cu toate acestea, Mueller nu a stabilit că a existat un complot între campania lui Trump și Rusia. De asemenea, a luat decizia controversată de a nu-l inculpa pe Trump pentru obstrucționarea justiției, deși dispunea de dovezile necesare, explicând că nu putea nici măcar să analizeze această posibilitate, deoarece Trump era președinte în funcție la acel moment.