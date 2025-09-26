Reacția Moscovei după ce Trump a spus că țările NATO trebuie să doboare avioanele ruse care le încalcă spațiul aerian

Avion rusesc de luptă Suhoi filmat de o dronă americană deasupra Mării Negre, imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Moscova consideră drept „o tactică pentru negocieri” declarațiile dure făcute de președintele SUA, Donald Trump, referitoare la faptul că țările NATO ar trebui să doboare avioanele ruse care le încalcă teritoriul, a declarat, într-un interviu pentru TASS, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Mi se pare că aceasta este o astfel de tactică, o astfel de strategie, o astfel de manevră politică pentru negocieri”, a spus Maria Zaharova.

În timpul unei întâlniri avute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU, Donald Trump a răspuns afirmativ la întrebarea jurnaliștilor dacă țările NATO ar trebui să doboare avioane rusești în cazul unei încălcări a spațiului lor aerian.

„Da, cred că ar trebui să le doboare”, a declarat Trump când a fost întrebat de jurnaliști legat de acest subiect, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe marginea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, marți seară.

Ulterior, el a evitat să spună dacă Statele Unite s-ar alătura eforturilor de a doborî avioanele și dronele rusești.

„Depinde de circumstanțe. Dar, știți și voi, noi suntem foarte activi față de NATO”, a spus el.

Declarațiile președintelui american vin în contextul în care spațiile aeriene ale mai multor țări NATO de pe flancul estic au fost constant încălcate de avioane și drone rusești, inclusiv cel al României, unde drone al Rusiei au survolat, în mai multe ocazii, zona din apropierea graniței estice cu Ucraina.