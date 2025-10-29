Reacția NATO la decizia SUA de a retrage trupe americane din România: „Ajustarea posturii militare nu e ceva neobișnuit”

Trupe americane, la Baza Mihail Kogălniceanu. Foto: Profimedia Images

Un oficial NATO a reacționat, miercuri, la anunțul guvernului american că va micșora numărul de soldați americani din România, spunând că o astfel de ajustare a posturii militare a Statelor Unite nu este ceva neobișnuit.

El spune că, chiar și în contextul acestei noi ajustări, prezența militară americană în Europa rămâne mai mare decât a fost timp de mai mulți ani. El spune că NATO a fost informată în prealabil de această ajustare și că armata americană rămâne în strânsă legătură cu Alianța Nord-Atlantică.

România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” prezenței americane din Europa, a informat Ministerul Apărării, miercuri dimineanță. Ministrul Apărării a susținut, ulterior, o conferință de presă în care a informat cu privire la decizie și a clarificat despre ce este vorba.

„România și aliații au fost informați de decizia SUA privind redimensionarea trupelor începând de luni, marți, am fost informați la nivel oficial. Această reevaluare a posturii face parte dintr-o strategie mai largă a SUA. Propunerea e în Congres, mesajele au fost trimise de-a lungul ultimelor luni public, chiar și cum două săptămâni la nivelul NATO, în momentul în care am avut întâlnirea la Bruxelles.

Pete Hegseth a tansmis că acum că și-au consolidat europenii poziția și au agreat că vor da mai multă atenție propriei apărări, SUA se vor uita mai mult spre indo-pacific. Nu se vorbește de retragerea forțelor americane ci de sistarea rotirii unei brigăzi cu elemente în mai multe state NATO.

Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională

Capacitățile strategice din România rămân neschimbate, sistemul de apărarea antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, baza aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esențial pentru operațiuni aeriene și colaborare aliată. Baza Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, în continuare steagul american se va afla în toate aceste trei punct. La Kogălniceanu rămâne un grup de luptă aerian așa cum era și înainte de războiul din Ucraina

Cooperarea între România și SUA e consistentă, în continuă dezvoltare, de la rotații, noi forțe și capacități, SUA rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România, asta va continua. Am primit recent din partea partenerilor americani un sistem de avansat de protecție aeriană care va spori capacitatea de luptă anti-drone.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut miercuri dimineață o conferință de presă în care a spus că „nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România”, a declarat ministrul.