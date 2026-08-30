Reacţia Oanei Ţoiu după ce ambasadorul rus la Chişinău a ameninţat Moldova cu soarta Ucrainei: Rusia îşi pierde din sfera de influenţă

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. sursa foto: Agerpres

Ministra de Externe a României, Oana Ţoiu, a declarat, sâmbătă, după ce ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a ameninţat, practic, Republica Moldova că va avea soarta Ucrainei, că Rusia recunoaşte de fapt că „își pierde din sfera de influență”. "Cu siguranță și-au pierdut și controlul", a afirmat Ţoiu la Digi24.

Ministra de Externe a României consideră că "cetățenii din Republica Moldova sunt pe drumul ireversibil de aderare la Uniunea Europeană".

"Sunt de fapt declarații ale Rusiei prin care recunoaște că își pierde din sfera de influență, cu siguranță și-au pierdut și controlul. Cetățenii din Republica Moldova sunt pe drumul ireversibil de aderare la Uniunea Europeană. De altfel, o reușită extraordinară a muncii din ultimul an și a ultimilor ani de zile este deschiderea a două clustere de negociere și vrem să le deschidem pe toate până la sfârșitul anului pentru aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei.

Ei sunt pe un drum ireversibil pe calea europeană, sigur, ireversibil din perspectiva voinței cetățenilor, trebuie să facem și în interiorul UE munca diplomatică, ca toate statele să fie aliniate cu acordul respectiv.

Trebuie să ne reamintim că Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane în propagandă. Folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană. Și exact aceeași dinamică o au și față de Republica Moldova", a declarat Oana Ţoiu pentru sursa amintită.

Ambasadorul rus la Chişinău: Monitorizăm încălcarea drepturilor vorbitorilor de rusă

Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a declarat, într-un interviu acordat presei de stat de la Moscova, că "monitorizăm în mod deosebit situația privind respectarea sau încălcarea drepturilor cetățenilor vorbitori de limbă rusă ai republicii". Afirmaţiile au adus aminte de discursul Kremlinului înainte de a invada Ucraina în 2022.

Acesta a acuzat că Occidentul folosește deja teritoriul Republicii Moldova pentru Forțele Armate Ucrainene, iar acest lucru „nu poate decât să provoace îngrijorare” în rândul locuitorilor locali.