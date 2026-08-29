Clădirea Parlamentului Republicii Moldova. Sursa foto: Getty Images

Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a declarat, într-un interviu acordat presei de stat de la Moscova, că "monitorizăm în mod deosebit situația privind respectarea sau încălcarea drepturilor cetățenilor vorbitori de limbă rusă ai republicii". Afirmaţiile au adus aminte de discursul Kremlinului înainte de a invada Ucraina în 2022.

"Cursul oficial al Chișinăului către o militarizare accelerată este determinat exclusiv de interesele supraveghetorilor occidentali, care caută cu disperare înfrângerea strategică a Rusiei și declară pregătiri pentru un conflict armat cu aceasta până în 2030”, a spus diplomatul, notează The Moscow Times.

Acesta a acuzat că Occidentul folosește deja teritoriul Republicii Moldova pentru Forțele Armate Ucrainene, iar acest lucru „nu poate decât să provoace îngrijorare” în rândul locuitorilor locali.

Potrivit lui Ozerov, aceasta implică producția de componente pentru drone, echipamente anti-drone și sisteme de război electronic, precum și instruirea operatorilor de drone. Mai mult, diplomatul a subliniat că Occidentul folosește aceeași schemă în Republica Moldova care, potrivit lui, a fost folosită împotriva Ucrainei.

"Istoria demonstrează numeroase exemple în care Occidentul își «aruncă sateliții în foc» fără scrupule în conflicte militare. Suntem martorii experienței tragice a acestei strategii aplicate în Ucraina, pe care elitele euro-atlantice o antrenează de ani de zile pentru a fi superfluă, pentru a provoca daune maxime țării noastre”, a explicat ambasadorul, menționând că țările occidentale, în opinia sa, înarmează armata moldovenească, consolidează infrastructura militară și trimit instructori NATO în Moldova.

Republica Moldova, următoarea ţintă a Rusiei?

La mijlocul lunii august, The New York Times a publicat o investigație bazată pe interviuri cu activiști care acționează la ordinele Moscovei, oficiali ai serviciilor secrete moldoveni, europeni și americani, precum și pe o analiză a mii de documente. Potrivit ziarului, Kremlinul consideră Republica Moldova următoarea țintă după Ucraina.

Ucraina, potrivit surselor NYT, se află în fruntea listei de priorități a Kremlinului, iar Republica Moldova este următoarea. Vladimir Putin speră să preia controlul asupra sudului Ucrainei pentru a crea un coridor terestru care să lege Rusia de Republica Moldova.

Emisarul lui Putin la Chișinău acuză un "tandem Bruxelles-București"

Retorica Kremlinului la adresa Republicii Moldova se intensifică. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, susține că apropierea țării de Uniunea Europeană și îndepărtarea de spațiul post-sovietic ar face parte dintr-un proces de subminare a suveranității și statalității Republicii Moldova.

Emisarul lui Putin acuză în acest context "tandemul Bruxelles-București" și avertizează că, după retragerea din Comunitatea Statelor Independente (CSI), Chișinăul ar putea pierde beneficiile unor acorduri încheiate în cadrul organizației.

Într-un interviu acordat agenției ruse de stat, Oleg Ozerov a susținut că eforturile de apropiere a Republicii Moldova de Occident ar fi însoțite de o presupusă încercare de a elimina din memoria publică elemente ale istoriei comune ruso-moldovenești.

"Încercările care au loc astăzi de a submina suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova sunt însoțite de eforturi de a șterge din memoria publică paginile glorioase ale istoriei ruso-moldovenești", a declarat ambasadorul rus.