Mesajul președintelui Nicușor Dan după masacrul din Sydney: „Ura și violența nu au loc în societățile noastre”

Nicuşor Dan. Foto: Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat atacul armat din Sydney, în urma căruia au murit 11 oameni și au fost răniți alți 29.

„Condamn cu fermitate atacul împotriva familiilor care sărbătoreau Hanuka în Sydney, Australia. Gândurile noastre sunt alături de comunitatea evreiască din Australia și din întreaga lume, de familiile și prietenii victimelor și de toți cei răniți. Ură și violența nu au loc în societățile noastre”, a scris președintele Nicușor Dan pe Twitter.

Cel puţin 11 persoane au fost ucise și cel puțin alte 29 rănite, inclusiv doi polițiști, în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe celebra plajă Bondi din Sydney. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar celălalt a fost reținut, informează BBC.

„Atacul a țintit direct comunitatea evreiască din Sydney”, a declarat premierul din provincia australiană New South Wales, Chris Minns, care a confirmat că cel puțin 11 persoane au fost ucise în atentat.

În jur de 1.000 de persoane erau prezente la o sărbătoare de Hanuka organizată pe plajă, în momentul atacului, conform poliției din Sydney.

