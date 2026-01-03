Reacție dură a Chinei după capturarea lui Maduro: “Comportamentul hegemonic al SUA încalcă grav dreptul internațional”

MAE chinez: „Facem apel la SUA să respecte dreptul internațional". FOTO: Hepta

China este profund șocată și condamnă ferm utilizarea flagrantă a forței de către SUA împotriva unui stat suveran și acțiunile împotriva președintelui său, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, despre capturarea lui Nicolas Maduro, potrivit Xinhua.

Astfel de acte hegemonice ale SUA încalcă grav dreptul internațional și suveranitatea Venezuelei și amenință pacea și securitatea în America Latină și regiunea Caraibelor, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că China se opune ferm.

„Facem apel la SUA să respecte dreptul internațional și scopurile și principiile Cartei ONU și să înceteze să mai încalce suveranitatea și securitatea altor țări”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Reacția Chinei vine după ce SUA au lansat atacuri militare asupra Venezuelei, iar Donald Trump a postat pe Truth Social că SUA au efectuat „cu succes” un atac la scară largă împotriva Venezuelei, iar liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, au fost capturați și „expulzați din țară”.

Cu câteva ore înainte de a fi capturat de Armata SUA, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a primit în vizită un reprezentant al guvernului chinez la palatul prezidențial din Caracas. Maduro s-a întâlnit cu Qiu Xiaoqi, trimisul special al președintelui Xi Jinping.

Președintele Maduro l-a primit vineri pe reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri latino-americane la Palatul Miraflores. Întâlnirea dintre cei doi oficiali a avut loc înainte cu puțin timp ca președintele Donald Trump să anunțe că Maduro, împreună cu soția sa, au fost capturați după un atac „la scară largă” și scoși din țară.

„Am avut o întâlnire plăcută cu Qiu Xiaoqi, trimisul special al președintelui Xi Jinping. Ne-am reafirmat angajamentul față de relația strategică care progresează și se consolidează în diverse domenii pentru construirea unei lumi multipolare a dezvoltării și păcii.”, a scris Nicolas Maduro pe Telegram.

Întrebat despre un posibil răspuns din partea Chinei în urma acțiunilor SUA, Donald Trump a declarat, sâmbătă, că are o relație specială cu Xi Jinping.