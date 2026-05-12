„Rebeliune” în guvernul britanic. Patru miniștri au demisionat și cer acum demisia lui Keir Starmer

1 minut de citit Publicat la 22:19 12 Mai 2026 Modificat la 22:19 12 Mai 2026

Keir Starmer este contestat din interiorul Partidului Laburist după alegerile locale de săptămâna trecută. Foto: Getty Images

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, se confruntă cu o „rebeliune” în interiorul partidului și guvernului său, după rezultatele de la ultimele alegeri locale, în care laburiștii au suferit o înfrângere puternică și au fost devansați de partidul extremist al lui Nigel Farage. Al patrulea ministru s-a pronunțat deja pentru plecarea sa din fruntea guvernului britanic, relatează BBC, marți seară.

„Britanicii și-au pierdut iremediabil încrederea” în Starmer, spune ministrul demisionar Zubir Ahmed, oficialul care și-a anunțat cel mai recent ieșirea din guvernul de la Londra.

În scrisoarea de demisie adresată premierului, Zubir Ahmed spune că „este limpede că, indiferent de amploarea realizărilor și progreselor individuale, acestea sunt acum umbrite și subminate de lipsa unei conduceri ghidate de valori la centru”.

„Este clar, din ultimele zile, că publicul din întregul Regat Unit și-a pierdut acum iremediabil încrederea în dumneavoastră ca prim-ministru”.

Ahmed, deputat pentru Glasgow South West, spune că, în timpul alegerilor parlamentare din Scoția, de săptămâna trecută, Starmer a fost „principalul motiv pentru care alegătorii laburiști din 2024 nu au votat pentru Partidul Laburist Scoțian în 2026”.

„Ați spus cândva și că munca noastră este urgentă. Vă cer acum, în numele acestei urgențe și al acestei datorii naționale, să faceți un pas înapoi și să stabiliți un calendar pentru o tranziție rapidă și ordonată către o nouă conducere care să se bucure de încrederea țării noastre”, a adăugat el.

Totuși, chiar și în condițiile acestui scandal în interiorul guvernului britanic, Keir Starmer pare că încă are suficient sprijin în rândul parlamentarilor pentru a mai rămâne în funcție. Unii dintre detractorii săi au spus și ei că ar trebui ca actualul premier să rămână în funcție până la finalul verii și să demisioneze în toamnă.