Recep Erdogan i-a pus în dificultate pe liderii NATO cu pistolul Gumusay oferit. Ce au făcut aceștia cu arma rară de colecție

3 minute de citit Publicat la 08:29 10 Iul 2026 Modificat la 08:29 10 Iul 2026

Nicușor Dan a primit de la Erdogan un pistol Gumusay și gloanțe. Arma va trece în custodia SPP. FOTO: X ibrahim Haskoloğlu

Pistoalele oferite de Recep Erdogan liderilor NATO la finalul summitului de la Ankara i-a luat prin surprindere pe aceștia, majoritatea oficialilor alegând să predea armele autorităților, să le faă nefuncționale sau să le doneze muzeelor, scrie Reuters.

Premierul Belgiei a avut parte de o surpriză neobișnuită când s-a întors acasă de la summitul NATO desfășurat miercuri în Turcia: în bagajul său se aflau un pistol și muniție.

După reuniunea tensionată a liderilor NATO de la Ankara, președintele turc Recep Erdogan le-a oferit tuturor participanților un cadou de despărțire neobișnuit: un revolver de epocă, însoțit de muniție reală, semn că arma nu era doar un obiect decorativ.

Prin acest gest, Erdogan a vrut să promoveze industria de apărare a Turciei, devenită în ultimii ani un instrument important atât pentru exporturi, cât și pentru politica externă a țării.

Imagini publicate de biroul președintelui lituanian Gitanas Nauseda arată că arma pare să fie un revolver Gumusay de calibrul .357 Magnum, un model rar, cu șase focuri, produs în anii 1990 de compania turcă MKE.

Revolverul era așezat într-o cutie din lemn, decorată cu drapelul Turciei și sigla NATO. În interior se afla și o plăcuță pe care scria, în turcă și engleză: „Gumusay, primul pistol de tip revolver produs în țara noastră”.

Revolvere personalizate pentru liderii NATO

Un purtător de cuvânt al premierului spaniol Pedro Sanchez a declarat că toți liderii au primit același model, iar numele fiecăruia a fost gravat pe țeava armei.

Premierul belgian Bart De Wever a predat revolverul poliției de pe aeroportul din Bruxelles, pentru ca acesta să fie păstrat în siguranță.

Un consilier al președintelui polonez Karol Nawrocki a declarat pentru postul Radio RMF FM că revolverul a rămas pe aeroportul din Varșovia, unde aștepta aprobarea autorităților vamale. Arma urma să fie păstrată într-un loc potrivit, „astfel încât să fie, în primul rând, în siguranță și, în al doilea rând, respectată ca dar”. „Cu siguranță, nimeni nu va trage cu ea”, a adăugat consilierul.

Birourile premierilor din Țările de Jos și Suedia au anunțat că revolverele primite au fost transportate la ambasadele celor două țări din Ankara. Arma primită de premierul olandez urma să fie făcută nefuncțională, astfel încât să nu mai poată trage.

Revolverul oferit premierului britanic Keir Starmer a fost însoțit de un kit de curățare și de 500 de cartușe, potrivit unei surse de la Downing Street.

Arma primită de premierul italian Giorgia Meloni a fost deja depozitată la Palazzo Chigi, sediul guvernului italian, alături de alte cadouri oficiale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să doneze revolverul unui muzeu militar, iar premierul Greciei vrea să îl ofere Muzeului Războiului din Atena.

Premierul canadian Mark Carney a glumit că sticla de sirop de arțar oferită de el drept cadou „părea cam modestă” în comparație cu revolverul turcesc. El a spus că nici măcar nu a văzut arma. „Aș vrea să îi liniștesc pe canadieni: armele sunt ținute departe de mine”, a declarat Carney într-o conferință de presă. El a precizat că revolverul a fost dezactivat și ar putea ajunge la muzeul național al războiului.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, arma primită de Nicușor Dan este însoțită de documente legale de proveniență și de licența de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia.

O fotografie cu arma primită de Nicușor Dan a fost postată pe rețeaua socială X de jurnalistul turc ibrahim Haskoloğlu.

După primirea cadoului, echipa de protecție a președintelui României a preluat pistolul pentru verificări. Ulterior, arma a fost luată în evidență de Administrația Prezidențială, potrivit procedurilor specifice.

Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale privind regimul armelor și munițiilor, a precizat sursa citată.

Industria modernă de arme din Turcia produce în principal pistoale semiautomate, ceea ce face din modelul Gumusay o piesă rară și interesantă pentru colecționari.

Producătorii turci de arme și-au extins puternic prezența pe piața europeană a armelor civile, oferind pistoale și puști la prețuri mai mici și concurând astfel cu mărci tradiționale din Italia și Belgia, cunoscute pentru armele sportive și de serviciu mai scumpe.

Potrivit organizației Small Arms Survey, cu sediul la Geneva, Turcia a fost al treilea cel mai mare exportator mondial de arme de calibru mic în perioada 2019-2024. Exporturile sale au însumat aproximativ trei miliarde de dolari, țara fiind depășită doar de Statele Unite și Italia.