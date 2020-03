Regele Thailandei s-a autoizolat într-un hotel din Germania, împreună cu 20 de femei

Regele, în vârstă de 67 de ani, se afla în Germania în vacanță luna acesta și în loc de a reveni în Thailanda pentru auto-izolare, a decis să închirieze întreg hotelul Grand Sonnenbichl din orașul alpin Garmisch-Partenkirchen, împreună cu 20 de femei.

Nu este clar dacă cele patru neveste ale bărbatului se află printre aceste 20 de femei care îi țin de urât.

Regele a primit acordul de auto-izolare de la autoritățile germane, care au permis hotelului să rămână dechis pentru a îl găzdui. Alte hoteluri din zona și-au închis porțile din cauza pandemiei.

Thailand king books out entire hotel, self-isolates with a harem of 20 women amid coronavirus pandemic https://t.co/PjOQOKV8pK pic.twitter.com/cVTT9NdKm3