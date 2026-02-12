Reluarea dialogului cu Putin "nu este o chestiune de zile", spune Macron, pledând pentru pregătirea lui

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse şi Emmanuel Macron, liderul Franţei. Sursa colaj foto: Hepta

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat joi că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu omologul său rus, Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP, conform Agerpres.

"Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc", a spus liderul Franţei la finalul summitului informal al Consiliului European, organizat astăzi, la Castelul Alden-Biesen, aflat în Belgia. Ulterior, Emmanuel Macron a mai adăugat: "Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem".

Preşedintele francez anunţase în decembrie că vrea să reia contactele directe cu omologul său rus, iar la începutul lui februarie şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a le pregăti.

Această discuţie cu Vladimir Putin trebuie acum să fie pregătită "între europeni" pentru a putea, "la momentul potrivit, să fim pregătiţi", a fost de părere Macron.

"Ce vrem noi? Vrem garanţii de securitate pentru Ucraina, dar vrem, de asemenea, lucruri pentru europeni", a completat preşedintele francez.

El a enumerat, printre priorităţi, "chestiunile de prosperitate, despre viitorul Europei noastre, despre arhitectura de securitate".

Emmanuel Macron evocase deja, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii, reluarea dialogului cu preşedintele rus, pledând ca aceasta să fie 'bine organizată' cu europenii, dar fără "prea mulţi interlocutori".