Republica Moldova riscă să rămână fără energie, după oprirea liniei Vulcănești–Isaccea. Cel mai negru scenariu: deconectări în evantai

După deconectarea liniei electrice aeriene Isaccea - Vulcăneşti, ca urmare a atacurilor Rusiei în sudul Ucrainei, Republica Moldova riscă să nu își poată acoperi necesarul de consum de energie electrică, a avertizat secretarul de stat din Ministerul Energiei de la Chișinău, Carolina Novac. În cel mai negru scenariu, autoritățile iau în calcul deconectări în evantai. „Instituţiile menţin stabilitatea sistemului, însă presiunea este foarte mare”, a avertizat Novac.

Guvernul Republicii Moldova a declarat, marți, stare de urgenţă în sectorul energetic, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026.

„În contextul bombardării LEA Isaccea - Vulcăneşti de către Federaţia Rusă şi oprirea acesteia, există riscul să nu fie acoperit necesarul de consum de energie electrică în Republica Moldova. Instituţiile menţin stabilitatea sistemului, însă presiunea este foarte mare. Scenariul de ultimă opţiune - dacă va fi nevoie pentru a păstra stabilitatea - implică deconectări în evantai.

Totuşi, pentru data de 25 martie nu sunt planificate deconectări ale consumatorilor de la reţeaua de energie electrică, iar întreprinderile responsabile şi Ministerul Energiei al Republicii Moldova caută soluţii pentru acoperirea consumului”, a scris pe Facebook Carolina Novac, secretar de stat.

Novac a precizat că au fost activate de urgenţă cele 4 linii 110 kV de interconexiune cu România în regim insularizat şi a fost reconectată linia 330 kV Bălţi-Dnestrovsc, aflată în proces de mentenanţă.

„Totodată, menţionăm că, în prezent, preţul energiei produse de MGRES, calculat în baza preţurilor actuale la gazele naturale, ar creşte cu peste 50%”, a mai scris ea.

Într-o postare ulterioară, Novac a adăugat că „Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova şi să pună în pericol viaţa cetăţenilor”.

„Nu se mai limitează la şantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei şi, tot mai des, pune în pericol securitatea şi sănătatea moldovenilor. După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane şi continuă să afecteze mediul şi apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcăneşti, ce asigură, în anumite perioade, şi 60-70% din consumul nostru de electricitate”, a mai scris Novac.

Secretarul de stat a subliniat că nu este vorba despre accidente, ci acestea sunt „acţiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi şi a lăsa Moldova în întuneric”.

Parlamentul de la Ghişinău a votat instituirea stării de urgenţă în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând din 25 martie. Hotărârea a fost aprobată cu votul majorităţii deputaţilor.