Reşedinţa de vară a dictatorului Benito Mussolini, din apropiere de Rimini, a fost scoasă la licitaţie

Fosta reşedinţă de vară a dictatorului fascist Benito Mussolini, situată în apropiere de Rimini, pe coasta italiană la Marea Adriatică, va fi scoasă la licitaţie, a relatat joi presa italiană, conform Agerpres.
Proprietarul vilei situate în staţiunea Riccione a decis să o scoată la licitaţie, iar ofertele urmează să fie primite până pe 22 decembrie.
Consiliul municipal Riccione şi-a exprimat deja interesul în achiziţionarea reşedinţei cunoscute sub numele "Vila Mussolini".
Municipalitatea a folosit vila în virtutea unui împrumut gratuit acordat de fostul proprietar, dar acum vrea s-o cumpere şi s-o renoveze.
A fost folosită pentru evenimente
Folosită în prezent ca spaţiu pentru evenimente culturale şi expoziţii, vila a fost construită în jurul anului 1890, în stilul arhitectonic tipic caselor de vacanţă de pe coasta Mării Adriatice.
Vila şi-a schimbat de mai multe ori proprietarii până când a fost cumpărată de soţia lui Mussolini, Rachele, în 1934, devenind apoi reşedinţă de vară a familiei.
După ce Mussolini a fost executat de partizanii italieni în 1945, iar cel de-Al Doilea Război Mondial s-a încheiat, vila a intrat în proprietatea statului.
Numele proprietăţii a stârnit repetate controverse. În ciuda criticilor, municipalitatea din Riccione a păstrat numele Vila Mussolini.