Rețea de fraudă masivă în UE: Mii de mașini grav avariate din SUA, reparate superficial și revândute ca noi, inclusiv în România

Ancheta, cu numele de cod „Nimmersatt”, se extinde din SUA până în Rusia, susțin procurorii EPPO. FOTO: Hepta

Peste 40 de percheziții au avut loc în mai multe orașe din Lituania, în cadrul unei anchete a Parchetului European privind o organizație criminală care importa mașini grav avariate din Statele Unite (SUA), pe care le revindea după reparații superficiale pe piața europeană, evitând în același timp taxele vamale și TVA, anunță EPPO într-un comunicat de presă.

Ancheta, cu numele de cod „Nimmersatt”, se extinde din SUA până în Rusia, având legături cu Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit (UK), precum și cu 12 țări UE din zona EPPO: Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Potrivit comunicatului EPPO, este vizată o vastă rețea criminală activă în introducerea ilegală de mașini grav avariate din SUA în UE și vânzarea acestora către clienții finali după reparații superficiale, în timp ce fraudează plata taxelor vamale și comit fraude la scară largă în domeniul TVA-ului. Mașinile prezintă, de asemenea, pericole grave pentru siguranța consumatorilor europeni, care, fără să știe, cumpără vehicule periculoase la un preț ridicat.

După cum s-a raportat anterior, o primă serie de percheziții și arestări a avut loc în aprilie 2025, când principalii lideri ai organizației criminale și directorii companiilor implicate au fost arestați. Atunci a fost confiscată o cantitate mare de informații și au fost identificați noi autori în cadrul acestui grup criminal, ceea ce a dus la arestările actuale.

Miercurea trecută, cinci suspecți suplimentari au fost arestați în regiunea Klaipeda și 25 de persoane au fost reținute pentru interogare în Lituania. Aceștia acționau ca persoane fizice, permițând comercianților să plătească TVA doar pe marja lor de profit (diferența dintre prețul plătit pentru articol și prețul la care este vândut), atunci când vindeau bunuri second-hand. În acest fel, aceștia au achiziționat mașini fără a le înmatricula pe numele lor și le-au revândut fără a plăti taxe, rămânând complet cufundați în afacerea ilegală de revânzare a mașinilor. În ultimii cinci ani, se crede că unii dintre acești dealeri auto suspectați au comandat vehicule pentru revânzare în valoare de 45 de milioane de euro.

Această anchetă preliminară analizează frauda cu TVA comisă în Lituania și Germania și alte activități infracționale din Letonia, Estonia, Bulgaria, România și Olanda, cauzând daune de peste 30 de milioane de euro. Acest caz se referă, de asemenea, la spălarea a cel puțin 7,4 milioane de euro obținute din această activitate infracțională.

Cum funcționa schema

Organizațiile criminale exploatează piața americană pentru mașinile avariate în accidente, care sunt adesea vândute la licitații sau demontate pentru fier vechi. Acest grup criminal vizat de ancheta EPPO cumpăra cantități uriașe de mașini avariate de la companii de asigurări din SUA la licitații și apoi le expedia către UE. Folosind o rețea de companii false și facturi false pentru a acoperi originea mașinilor, aceste vehicule au ajuns în UE cu istoricul lor comercial ascuns.

Mașinile au ajuns în diferite porturi, inclusiv Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) și Rotterdam (Olanda). Pentru a se sustrage unei părți substanțiale a taxelor vamale, autorii au prezentat autorităților vamale facturi false, declarând o valoare mult mai mică decât cea plătită pentru epave.

Mașinile au fost apoi transportate pe uscat în Lituania, pentru a fi reparate în ateliere de reparații auto. Cu toate acestea, pe baza probelor, reparațiile au fost doar superficiale, pentru a face ca mașinile să pară noi. Ulterior, când mașinile au fost vândute clienților finali din Germania și din alte țări ale UE, acestea au fost prezentate ca neavând niciodată un accident sau fiind reparate complet, chiar și atunci când aveau daune ascunse - inclusiv airbag-uri lipsă sau alte probleme grave de securitate. Vehicule mai puțin valoroase au fost vândute pe piețele est-europene, inclusiv în România.