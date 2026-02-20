Rețelele de internet din Groenlanda au fost vizate de un atac cibernetic. Este suspectată implicarea unui grup de hackeri pro-rus

Un atac cibernetic a perturbat internetul în Groenlanda FOTO: Getty Images

Autorităţile daneze au semnalat vineri că mai multe website-uri şi reţele de internet din Groenlanda sunt ţinta unui atac cibernetic care le-a făcut parţial inaccesibile, relatează agenţia EFE.

Postul public de televiziune danez DR susţine că grupul de hackeri pro-rus "NoName057(16)" s-ar afla în spatele atacului. Acest grup a atacat de asemenea website-uri ale ministerelor şi municipalităţilor daneze în timpul alegerilor locale din noiembrie anul trecut, conform aceluiaşi post.

Atât acesta cât şi agenţia daneză de ştiri Ritzau afirmă atacul de vineri este unul de tipul denial-of-service (DDoS), în care un sistem informatic îşi pierde capacitatea de a furniza servicii după ce este copleşit de un număr mare de accesări.

Atacul cibernetic are loc în ultima zi a vizitei monarhului danez Frederik al X-lea pe insula arctică Groenlanda, care este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei şi a tensionat recent relaţiile transatlantice în urma intenţiei manifestate de preşedintele american Donald Trump de a o anexa.

El a invocat raţiuni de securitate naţională legate de presupuse ameninţări din partea Rusiei şi Chinei în motivaţia exprimată pentru anexarea acestui teritoriu important din punct de vedere strategic şi de asemenea bogat în resurse minerale, inclusiv pământuri rare.

În cele din urmă, luna trecută, la forumul economic de la Davos, Trump a ajuns la un acord preliminar cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru consolidarea securităţii în zona Groenlandei, astfel că şi-a retras ameninţarea privind folosirea forţei, după anunţarea cadrului acordului despre care el şi Danemarca au versiuni diferite şi ale cărui detalii sunt în curs de negociere.