Reuters: Cum a profitat o rețea rusească secretă de protestele din Franța. Postările au avut milioane de vizualizări în trei zile

3 minute de citit Publicat la 10:31 09 Noi 2026 Modificat la 10:31 09 Noi 2026

O rețea rusească secretă a încercat să profite de revoltele de luna trecută din Franța. Sursa foto: Profimedia Images

O rețea rusească secretă a încercat să profite de revoltele de luna trecută din Franța. Pe rețelele sociale, ea a dat vina pe imigrație pentru violențe și a prezentat guvernul ca și cum ar fi pierdut controlul, arată un raport intern al Uniunii Europene, consultat de Reuters. Un alt raport, întocmit de Ministerul francez de Externe, arată că și conturi legate de Israel și de mișcarea americană MAGA au răspândit "narațiuni ostile" despre revolte, legându-le de islamismul radical și de migrație.

Cele două documente arată cum actori din afara Franței au încercat să folosească tulburările din această țară în propriul interes politic, spun experții europeni în dezinformare.

Potrivit raportului UE, rețeaua rusească, cunoscută drept "Operațiunea Supraîncărcare" (Operation Overload), a distribuit videoclipuri care imitau materiale ale unor publicații occidentale. Unele susțineau, în mod fals, că migranții ar fi violat protestatari sau că urmau atacuri teroriste.

Ministerul rus de Externe nu a răspuns la solicitarea Reuters. În august, purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova, respinsese acuzațiile francezilor că Rusia ar răspândi informații false despre alegerile din 2027. Ea spunea atunci că acestea "nu vor fi ultima invenție" folosită de autorități "pentru a manipula opinia publică".

Revoltele au izbucnit luna trecută în mai multe orașe franceze, după ce protestele față de scumpiri și degradarea serviciilor publice au degenerat. Au fost unele dintre cele mai grave violențe din Franța din ultimele decenii.

Raportul UE, care acoperă perioada 7 - 21 octombrie, arată că Rusia a încercat să prezinte conducerea Franței drept "slabă și tot mai autoritară". "Astfel de evenimente oferă ocazia de a slăbi guvernele, de a alimenta frica și dezbinarea și de a influența opinia publică înaintea alegerilor", scriu experții serviciului diplomatic al UE.

Raportul nu a găsit însă dovezi că Moscova sau alți actori ar fi provocat ori amplificat protestele. Experții vorbesc despre o "exploatare oportunistă" a tulburărilor.

Milioane de vizualizări pentru postările rusești, israeliene și MAGA

Potrivit Ministerului francez de Externe, cele mai vizualizate 10 postări pro-ruse de pe X despre revolte au strâns 2,8 milioane de vizualizări între 16 și 18 octombrie.

Cifra este însă mică în comparație cu audiența postărilor venite din zona MAGA și din Israel.

Cele mai populare 10 postări ale oficialilor, publicațiilor și influencerilor apropiați de MAGA au depășit 49 de milioane de vizualizări în aceleași trei zile.

Cele mai populare 10 postări ale oficialilor, instituțiilor, publicațiilor și influencerilor israelieni au strâns peste 35 de milioane de vizualizări.

"O competiție a narațiunilor"

Elina Treyger, politolog la think tank-ul RAND Corporation, spune că astfel de campanii duc o "competiție a narațiunilor" lentă, care, în timp, poate schimba felul în care sunt văzute democrațiile occidentale.

Potrivit ei, aceste campanii alimentează sentimentul anti-imigrație și îi împing pe alegătorii europeni spre extreme.

Reuters nu a putut verifica independent informațiile din cele două rapoarte.

Oficialii francezi au trimis la declarația lui Emmanuel Macron din 21 octombrie. Președintele a spus atunci că nu a existat o intervenție străină vizibilă în spatele protestelor, ci o "manipulare străină a informațiilor".

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu și Ministerul israelian de Externe nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Ce este "Operațiunea Supraîncărcare"

Potrivit UE, rețeaua este activă din septembrie 2023 și vizează persoane publice, instituții și publicații occidentale, pentru a le discredita, inclusiv sprijinul lor pentru Ucraina, și pentru a promova mesaje favorabile Rusiei.

Rețeaua încearcă, de asemenea, să convingă europenii că guvernele lor pun Ucraina înaintea propriilor cetățeni, arată raportul.

Institutul pentru Dialog Strategic, un think tank britanic, a descris anul trecut operațiunea drept una rusească, "persistentă și de mare amploare", care se dă drept surse de încredere pentru a semăna confuzie și neîncredere.

Potrivit institutului, rețeaua face videoclipuri care arată ca niște știri, folosește inteligența artificială pentru a clona vocile unor experți, falsifică titluri de ziare și manipulează imagini. Ea trece de la o țară la alta, profitând de crize și de dezbaterile publice.

Viginum, agenția franceză care monitorizează dezinformarea, a publicat în 2024 un raport detaliat despre această operațiune și altele asemănătoare. Oficialii francezi spun că astfel de campanii reapar de fiecare dată când apar proteste, alegeri sau alte ocazii de a discredita Franța.