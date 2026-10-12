Reuters: Musk a cheltuit 366.000.000 de dolari ca să-i ajute pe republicani să păstreze controlul asupra Congresului

Elon Musk a devenit primul trilionar din lume. Foto: Getty Images

Până în prezent, Elon Musk a cheltuit aproximativ 366 de milioane de dolari pentru alegerile de la jumătatea mandatului din 2026, dintre care 276 de milioane doar din luna iulie, în încercarea de a-i ajuta pe republicani să-și păstreze controlul asupra Congresului, chiar dacă șansele democraților de a recâștiga Camera Reprezentanților și Senatul SUA au crescut, notează Reuters.

Generozitatea lui Musk, despre care a relatat anterior publicația New York Times, face ca cel mai bogat om din lume să devină, probabil, cel mai mare donator politic individual din cadrul scrutinelor din acest an, potrivit datelor privind finanțarea campaniilor electorale.

Care e miza lui Musk?

Miza este uriașă pentru Musk, în contextul în care democrații din Camera Reprezentanților solicită anchete privind contractele sale cu statul, în calitate de CEO al companiei aerospațiale SpaceX, precum și activitatea sa la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, sub egida președintelui Donald Trump.

Sursa amintită a prezentat o detaliere a cheltuielilor sale în scopuri politice, informație confirmată de un purtător de cuvânt al „super PAC-ului” său, America PAC.

Musk a cheltuit până acum 366 de milioane de dolari în acest ciclu electoral, început la 1 ianuarie 2025.

Din această sumă, începând cu luna iulie, Musk a donat cel puțin 276 de milioane de dolari unor grupuri republicane și propriului său „super PAC”. Dintre cele 276 de milioane de dolari donate în al treilea trimestru:

158 de milioane de dolari au mers către Senate Leadership Fund, un „super PAC” creat pentru a sprijini alegerea republicanilor în Senat și care este aliniat cu liderul majorității din Senat, John Thune, republican din Dakota de Sud.

20 de milioane de dolari au mers către Congressional Leadership Fund, un „super PAC” creat pentru republicanii din Camera Reprezentanților și aliniat cu președintele Camerei, Mike Johnson, republican din Louisiana.

76 de milioane de dolari au mers către America PAC, organizația lui Musk.

10 milioane de dolari au mers către Lone Star Liberty PAC, care susține candidatura procurorului general republican al statului, Ken Paxton, pentru Senatul SUA din partea statului Texas, unde sondajele recente indică o cursă extrem de strânsă între acesta și democratul James Talarico.

10 milioane de dolari au mers către Republican Governors Association (Asociația Guvernatorilor Republicani).

2 milioane de dolari au mers către Republican Attorneys General Association (Asociația Procurorilor Generali Republicani).

Ce este America PAC

America PAC sprijină candidații republicani din șapte state-cheie și din aproape trei duzini de curse electorale pentru Camera Reprezentanților.

Noile contribuții vor fi făcute publice joi, când multe comitete de tip „super PAC” sunt obligate să-și raporteze cheltuielile aferente trimestrului al treilea.

De asemenea, Musk a donat sume suplimentare prin intermediul unor grupuri care nu își dezvăluie donatorii – informație relatată de New York Times și confirmată de un purtător de cuvânt al America PAC.

Musk a cheltuit aproximativ 290 de milioane de dolari în timpul ciclului electoral precedent.