Reuters: Putin e presat de rușii pro-război să escaladeze tensiunile din Ucraina. „De ce nu folosim armele nucleare?”

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Susținătorii războiului îi cer președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt diplomației mediate de SUA și să escaladeze tensiunile din Ucraina, ca răspuns la o serie de atacuri aeriene ucrainene cu drone împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Aceștia consideră că Washingtonul și-a încălcat promisiunea de a pune capăt războiului în condiții favorabile Kremlinului. Apelurile pentru măsuri dure nu sunt noi, subliniază Reuters: vocile pro-război au cerut anterior o nouă mobilizare, atacuri asupra fabricilor militare europene și chiar utilizarea armelor nucleare tactice.

Dar aceste cereri s-au intensificat din nou în urma unei serii de atacuri militare ucrainene de lungă durată care au afectat Crimeea și Moscova, declanșând o criză severă a benzinei în țară și forțând autoritățile din Crimeea să declare stare de urgență pe peninsulă în plin sezon turistic.

„Ce altceva trebuie să se întâmple înainte de a începe un război adevărat? Războiul înseamnă victorie cu orice preț.” „<…> De ce nu folosim armele nucleare pe care strămoșii noștri le-au dezvoltat și stocat <…> tocmai în acest scop?”, scrie Konstantin Malofeev, proprietarul canalului de televiziune Tsargrad, furios după ce dronele au lovit o rafinărie de petrol din Moscova.

Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Reuters că Putin se simte confortabil cu o astfel de retorică: Moscova încă vrea să păstreze ușa deschisă către o posibilă soluție diplomatică.

Până în prezent, Kremlinul a rezistat apelurilor de a se retrage din discuții, deși înalți oficiali au recunoscut eșecul lor și au acuzat Statele Unite că au încălcat acordurile despre care se presupune că ar fi fost încheiate între Putin și Donald Trump în Alaska.

Printre aceștia se numără și ministrul de Externe, Serghei Lavrov, care nu a exclus posibilitatea ca Anchorage să fi fost „conceput pentru a câștiga timp pentru ca Ucraina să se reînarmeze”. Ca răspuns, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că nu s-a ajuns la niciun acord cu Putin în Alaska. „A existat doar o propunere, dar nu s-a ajuns la niciun acord”, a spus el.

Între timp, Ucraina își intensifică atacurile: potrivit Wall Street Journal , 8.800 de drone au atacat teritoriul rus și au lovit Crimeea - de două ori mai multe decât în ​​ianuarie și de aproape patru ori mai multe decât în ​​aceeași lună a anului trecut.

Pe lângă atacurile asupra rafinăriilor de petrol, care au dus la scăderea drastică a rafinării petrolului rusesc la minimele ultimilor 20 de ani, Crimeea se confruntă cu amenințarea izolării, unde, pe lângă penuria de benzină, locuitorii locali se plâng de dispariția bunurilor de bază - de la sare la ulei de floarea soarelui.

Rusia nu poate face prea multe pentru a contracara încercările de a izola Crimeea, notează. „Ucraina a slăbit semnificativ sistemul de apărare aeriană al forțelor armate ruse din Crimeea, după care a început atacuri sistematice asupra punctelor vulnerabile - logistică, combustibil, energie”, spune expertul militar Ruslan Puhov