Revenire spectaculoasă pentru o specie pe cale de dispariție. Maimuțele aurii cu nas cârn au un rol vital pentru pădurile din China

Eforturile de conservare, începute în anii 1980 de autoritățile chineze au schimbat radical soarta maimuțelor aurii cu nas cârn. FOTO: Hepta

În China, o specie de maimuțe despre care mulți credeau că va dispărea complet cunoaște acum o revenire spectaculoasă. Maimuțele aurii cu nas cârn, recunoscute pentru blana lor portocalie strălucitoare și fețele albăstrui, trăiesc din nou în număr tot mai mare într-un parc naţional din provincia Hubei.

Eforturile de conservare, începute în anii 1980 de autoritățile chineze au schimbat radical soarta acestor animale. prin protejarea habitatului, limitarea tăierilor ilegale și programe de reproducere controlată, populația s-a triplat ajungând astăzi la aproximativ 1.600 de exemplare. Specialiștii spun că este una dintre cele mai mari reușite de conservare a unei specii de primate din Asia.

În China, maimuțele aurii cu nas cârn trăiesc astăzi pe o porțiune din centrul și sud-vestul Chinei, care include părți din provinciile Sichuan, Shaanxi, Gansu și Hubei.

Cu coama lor portocalie distinctivă și zbârlită, fețele albastru pal și blana densă care le acoperă mâinile și picioarele, este greu să confundăm maimuțele aurii cu nas cârn din China, o specie pe cale de dispariție, cu orice alt animal.

Aceste maimuțe joacă un rol esențial în pădurile montane din centrul Chinei, contribuind la dispersarea semințelor și la menținerea echilibrului ecologic.

Odată amenințate de vânătoare, defrișări și schimbările climatice, ele au devenit acum un simbol al succesului ecologic al Chinei.

Xie Zongquiang, cercetător de la Institutul de Botanică din China, a declarat: “Schimbările climatice nu au un impact semnificativ asupra vegetației, însă, conform monitorizărilor noastre asupra zonelor altitudinale, calitatea pădurilor din fiecare zonă se îmbunătățește. Datorită implementării proiectelor de protecție a pădurilor naturale și a programelor de relocare ecologică, impactul uman s-a redus la minimum, iar pădurea evoluează natural într-o direcție pozitivă”.

Recent, autoritățile au anunțat și un program de diplomație a maimuțelor aurii, prin care câteva exemplare vor fi împrumutate grădinilor zoologice din Europa în scopuri științefice și educaționale.