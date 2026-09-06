Revoltă în Spania după ce un pui de delfin a fost ucis pe plaja din Ceuta unde se află taberele de migranți

Puiul de delfin a ajuns la mal în viață. Foto: capturi Instagram/ La Bandera

Un pui de delfin a fost găsit mort, săptămâna trecută, pe plaja Trampolín din Ceuta, după ce a fost scos din apă de mai mulți oameni, care l-au lovit apoi cu un băț, relatează Euronews. Asociația DAUMBA a depus o plângere la Garda Civilă după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu puiul în timp ce era maltratat.

Puiul de delfin a fost găsit mort, miercuri, pe plaja Trampolín din Ceuta, potrivit El Faro de Ceuta. Asociația pentru Apărarea Copacilor, Biodiversității și Mediului (DAUMBA) crede că animalul a fost victima unui atac și a depus o plângere oficială la Garda Civilă, cerând să fie deschisă o anchetă care să stabilească ce s-a întâmplat.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Potrivit asociației, puiul de delfin a ajuns la mal viu. Era dezorientat, cel mai probabil din cauza ceței din acea dimineață. Însă, când a ajuns la mal, susține DAUMBA, mai multe persoane l-au scos din apă și l-au lovit în cap cu un băț.

Organizația spune că are fotografii, clipuri și capturi de pe rețelele sociale, care arată că puiul de delfin sângera, în timp ce unii oamenii încercau să îl șteargă. În opinia asociației, acest lucru indică un atac direct și manipularea cadavrului, incompatibilă cu orice încercare de a ajuta animalul. Toate aceste materiale au fost puse la dispoziția Gărzii Civile.

Imagini șocante

O videoclip, a cărui veridicitate a fost confirmată, în care puiul de delfin este în brațele unui bărbat care îl ridică deasupra capului și râde au fost distribuite online. Imaginile au fost surprinse într-o zonă în care au fost instalate taberele pentru migranții marocani care au încercat să intre în Ceuta între 30 și 31 iulie.

Un angajat al companiei de salubritate Ecoservicios, care se afla în zonă, a asistat la scenă și le-a atras atenția celor prezenți că trebuie să înceteze și să apeleze la un serviciu specializat în colectarea animalelor.

„Este un delfin! Nu se poate așa ceva! Nu, nu. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Este un delfin, nu se mănâncă!”, le-a spus el oamenilor care manevrau delfinul.

După acest avertisment, potrivit martorilor, persoanele respective au încercat să ducă animalul înapoi în mare, deși acesta nu mai prezenta semne de viață.

Într-un alt video, se poate vedea cum puiul de delfin este plimbat pe plajă de un bărbat.

Până în prezent, persoanele responsabile nu au fost identificate oficial: tocmai acest lucru încearcă DAUBMA să îl obțină prin plângerea depusă la Garda Civilă.

Cazul a stârnit furie pe rețelele sociale, iar o localnică, Nadia García Gómez, a lansat o petiție pe site-ul change.org în care cere ca cei care sunt responsabili de moartea animalului să fie identificați.

„Acest act crud trebuie judecat și pedepsit”, a scris ea online, cerând autorităților „să facă ceva în privința acestui caz”.

Delfinul cu bot gros este o specie strict protejată în UE, iar rănirea sau uciderea unui exemplar poate constitui infracțiune, scrie în petiție.