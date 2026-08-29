Patru migranţi au fost arestaţi în Ceuta după ce au aruncat cu pietre în soldaţii spanioli

De zile bune, Ceuta este zguduită de proteste anti-imigraţie care au alunecat în violenţe, dar şi de atacuri ale migranţilor asupra forţelor de ordine. sursa foto: Hepta

Patru cetăţeni marocani au fost reţinuţi sâmbătă în exclava spaniolă Ceuta, după ce i-au atacat cu pietre militarii aflaţi în patrulă. Incidentul vine la o lună după afluxul masiv de migranţi care a pus sub presiune acest mic teritoriu spaniol din nordul Africii, relatează AFP, citat de Agerpres.

Momentul e unul tensionat. De zile bune, Ceuta este zguduită de proteste anti-imigraţie care au alunecat în violenţe, dar şi de atacuri ale migranţilor asupra forţelor de ordine.

Joi, un soldat fusese deja rănit atunci când un vehicul militar a fost luat cu asalt de aproximativ 70 de migranţi. Douăsprezece persoane, marocani, au fost reţinute, iar unsprezece dintre ele au fost trimise înapoi în Maroc, potrivit presei locale. Tot joi au avut loc ciocniri pe o plajă unde dorm migranţii, iar o parte dintre lucrurile lor au fost incendiate.

Sâmbătă dimineaţă, scenariul s-a repetat: un grup de militari care patrula pe malul mării a fost luat la ţintă cu pietre. Soldaţii şi-au urmărit agresorii, iar unul dintre ei a fost rănit în urma unei căzături.

Presiunea asupra exclavei rămâne uriaşă. Deşi majoritatea celor câteva zeci de mii de migranţi care au forţat trecerea dinspre Maroc pe 30 şi 31 iulie au fost returnaţi, mii de oameni au rămas blocaţi în Ceuta. Cifrele diferă: guvernul spaniol vorbeşte despre 5.000, în timp ce autorităţile locale estimează în jur de 10.000. Ei rătăcesc pe străzile oraşului de aproximativ 80.000 de locuitori, dorm în tabere improvizate sau direct pe plajă.

Pe acest fond, protestele localnicilor – care cer plecarea migranţilor şi acuză probleme de securitate – au căpătat amploare. Săptămâna aceasta, autorităţile din Ceuta au avertizat chiar că oraşul se află „în pragul colapsului”.

Guvernul de la Madrid vrea să grăbească returnările, dar procesul este lent: fiecare persoană trebuie mai întâi identificată, pentru a stabili cine are drept de azil şi cine poate fi trimis înapoi în ţara de origine.

Tocmai de aceea, Spania a cerut ajutor de la Bruxelles. Comisarul european pentru migraţie, Magnus Brunner, a confirmat sâmbătă, pe platforma X, că Madridul a solicitat „o susţinere suplimentară” din partea Frontex, Europol şi a Biroului european de sprijin în materie de azil, pentru a accelera procesarea dosarelor. „Vom lua o decizie rapid”, a spus Brunner, subliniind că „prioritatea rămâne o întoarcere rapidă a tuturor celor care se află ilegal în Ceuta”.