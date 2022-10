Revolta unui român la Paris: "Dați mii de euro să vedeți șobolani și mormanul ăla de fiare"

Mesajul unui român a ajuns viral pe TikTok după ce acesta a filmat o stradă murdară din Paris. Bărbatul îi îndeamnă pe români să viziteze România.

Sursa foto: Gettyimages | Richard Heathcote / Staff

Un român a ajuns viral pe TikTok după ce a criticat Parisul pentru mizeria întâlnită pe străzi. El spune că nu merită să plătești mii de euro pentru a vedea așa ceva și îi îndeamnă pe români să viziteze România.

Mesajul său a fost apreciat de foarte mulți internauți, reușind să strângă mii de like-uri și sute de comentarii.

Mulți dintre românii care i-au răspuns autorului postării au confirmat mesajul său, însă alții au cerut mai mult respect din partea lui pentru o astfel de capitală.

"Toți ăștia care spuneți că este Parisul frumos, ia vedeți e frumos aici? E frumos Parisul? Voi ăștia care vă duceți să vedeți mormanul ăla de fiare (turnul Eiffel-n.r.). Dați mii de euro să vedeți un morman de fiare. Ia uitați: mizerie și gherete peste tot. Mizerie peste tot. În România nu v-ați duce să vedeți și voi un Maramureș, să vedeți o Bucovină, să vedeți ... Veniți să vedeți ghetouri și șobolani!" a spus acesta.

Reacțiile românilor au fost pe măsură/

"Am lucrat pe navă de croaziera pe râul Sena în Paris. Nu mai vreau sa vad Parisul deloc! Nici în România nu am văzut ce am văzut pe străzile Parisului!"

"Părinții, noștri, sau bunicii pe vremuri când treceau granița, se comportau frumos, si respectau orice, tara ,acum generația noastră doar sa critice,"

"Cea mai frumoasa țara o avem noi...pacat ca nu stim sa apreciem ce avem si mergem si promovam alte tari!!!", sunt câteva dintre comentarii.