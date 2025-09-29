Rezultate Alegeri Republica Moldova. PAS obține din nou majoritatea absolută. Cum ar putea arăta Parlamentul de la Chișinău

Victorie uriașă pentru Maia Sandu la alegerile parlamentare de duminică. Foto: Getty Images

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) urmează să aibă majoritate absolută în Parlament, după alegerile de duminică, și va guverna de unul singur. În noul parlament vor mai ajunge și așa-zisul „Bloc Patriotic”, blocul „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă.

Potrivit datelor preliminare, distribuția ar urma să arate în felul următor

PAS - 55 de mandate

„Blocul Patriotic” - 26 de mandate

Blocul „Alternativa” - 8 mandate

Partidul Nostru - 6 mandate

Partidul Democrația Acasă - 6 mandate

Niciunul dintre candidații independenți nu a obținut numărul necesar de voturi pentru a obține un post de deputat, în timp ce o serie de alte partide nu au putut face pragul electoral de cinci la sută. Pragul pentru alianțe electorală este de șapte la sută, în timp ce cel pentru candidați independenți este de doi la sută.

Alegerile din Republica Moldova - situația pe raioane. În nuanțe de roșu - pro-rușii de la „Blocul Victorie”, în nuanțe de galben - pro-europenii de la PAS. Intensitatea culorii reprezintă procentul înregistrat (de l40%+ până la 80%+). Hartă: Adrian Dumitru/Antena 3 CNN

PAS a obținut peste 50% la alegeri

Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Luni dimineaţă, la ora 8:00, erau centralizate datele din 99,60% din totalul secţiilor de votare, respectiv 2.265 din totalul celor 2.274 secţii constituite.

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 50,05% dintre alegători, în timp ce principala formaţiune pro-rusă, „Blocul Patriotic” (Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei), a atras voturile a 24,25% dintre votanţi.

Pe poziţia a treia se află Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chişinăului, Ion Ceban, cu 7,99%, urmat de Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,22%, şi Partidul Politic Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,63%.

Ceilalţi competitori nu au trecut pragul electoral.

Ce urmează după victoria PAS în alegeri

După validarea alegerilor parlamentare și a rezultatului lor, noul parlament urmează să-și stabilească structurile și să confirme noul guvern PAS. Prim-ministru ar putea rămâne actualul șef de guvern - Dorin Recean, însă nu este exclusă nici o schimbare la vârful Guvernului Republicii Moldova.

În cazul în care Dorin Recean nu va mai fi prim-ministrul desemnat, președinta Maia Sandu va nominaliza un alt candidat din rândurile PAS, care va forma, apoi, noul guvern.