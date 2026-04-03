“Risc terorist major” în Franța: Adunarea Anuală a Musulmanilor a fost interzisă de poliția din Paris

1 minut de citit Publicat la 11:03 03 Apr 2026 Modificat la 11:03 03 Apr 2026

Ordinul poliției menționa că evenimentul „are loc într-un context internațional și național deosebit de tensionat”. FOTO: Profimedia Images

Adunarea Anuală a Musulmanilor din Franța, care trebuia să aibă loc de vineri până luni, a fost interzisă la Paris din cauza unui „risc terorist major”. Autoritățile franceze se tem că aceasta poate fi vizată de „grupuri mici de extremă dreapta”, a declarat poliția pariziană. Ordinul de interdicție a menționat că evenimentul „are loc într-un context internațional și național deosebit de tensionat”, potrivit France 24.

Adunarea Anuală a Musulmanilor din Franța trebuia să aibă loc la Bourget, chiar la nord de Paris, de vineri până luni.

Ordinul de interdicție emis de poliția pariziană menționa că există riscul ca „grupuri mici de extremă dreapta” să încerce să perturbe evenimentul.

Adunarea era „expusă unui risc terorist semnificativ care viza comunitatea musulmană”, a adăugat aceasta.

Ordinul a menționat o tentativă dejucată de weekendul trecut de a pune o bombă asupra clădirii Bank of America din Paris - un incident care a subliniat gravitatea amenințării din interiorul Franței.

Procurorii francezi au declarat că tentativa de atac ar fi putut fi legată de un grup pro-iranian, pe măsură ce temerile de securitate cresc din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Poliția a menționat, de asemenea, o dezbatere politică polarizată în timpul alegerilor municipale de luna trecută.

Decizia vine în timp ce Ministerul francez de Interne pregătește un proiect de lege menit să combată pericolul infiltrării grupurilor musulmane de către elemente islamiste radicale.

Proiectul de lege urmează să fie prezentat cabinetului președintelui Emmanuel Macron la sfârșitul lunii aprilie, a declarat ministerul, confirmând un raport al ziarului Le Parisien.