Robert De Niro, în scandal cu fanii lui Trump: "Sunteți gangsteri!" | Tabăra lui Trump: "Eşti expirat, un gunoi"

Robert De Niro şi-a făcut apariţia în faţa camerelor de luat vederi marţi, în apropierea tribunalului din New York, pentru a-l ataca pe Donald Trump, un "clovn".

Actorul Robert De Niro și doi foşti poliţişti, Harry Dunn şi Michael Fanone, care se aflau la Capitoliul american când acesta a fost atacat de susţinătorii lui Trump la 6 ianuarie 2021 au avertizat despre pericolele realegerii fostului preşedinte.

Referindu-se la candidatura lui Trump la alegerile din 2016, Robert De Niro, laureat al premiului Oscar, a spus că iniţial s-a râs de candidatura lui Trump ca de o glumă. "Am uitat lecţiile istoriei care ne-au arătat alţi clovni care nu au fost luaţi în serios până la un moment dat când au devenit dictatori", a spus el.

"Cu Trump avem o a doua şansă şi nimeni nu râde acum. Acesta este momentul să-l oprim, excluzându-l prin vot o dată pentru totdeauna", a îndemnat actorul.

"Acesta este cartierul meu", a declarat vedeta de la Hollywood, pe o bucată de trotuar. "Iubesc acest oraş, nu vreau să îl distrug. Donald Trump nu vrea doar să distrugă acest oraş, el vrea să distrugă ţara şi, în cele din urmă, ar putea distruge lumea", a mai spus De Niro.

Watch the entire remarks from Robert De Niro.



He calls Trump a “grubby real estate hustler masquerading as a big shot. A two-bit playboy lying his way into the tabloids.”



“A loser.”



“A tyrant.”



“Clown.”



And he shuts down a MAGA calling officers Harry Dunn and Michael Fanone… pic.twitter.com/7B5MPrVBal