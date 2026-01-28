Robert Fico dezminte că le-a spus liderilor UE că Trump are o „stare psihologică” proastă: „Minciuni ale progresiștilor de la Politico”

Foto: Getty Images

Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei, a dezmințit, miercuri, într-un mesaj pe Twitter, informațiile publicate de site-ul Politico, conform cărora le-ar fi spus liderilor europeni, la summitul UE informal de săptămâna trecută, că Donald Trump are o „stare psihologică” proastă și că este „șocat” de felul în care a decurs discuția cu președintele american.

Fico acuză publicația Politico, pe care o califică drept „liberală”, „progresistă” și „pro-Bruxelles”, de încercări de a „distruge relațiile contructive” ale Slovaciei cu „cele patru colțuri ale lumii”.

Liderul slovac susține că nu a făcut niciun comentariu cu privire la starea de sănătate a președintelui SUA și că nu a luat cuvântul și nici nu a discutat informal cu vreun lider la summitul informal de la Bruxelles - „Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu există niciun martor”, a scris Fico.

„Resping cu fermitate minciunile portalului detestabil, liberal, pro-Bruxelles, Politico.

Privesc cu tristețe la lumea media progresistă și liberală. Folosirea codului penal pentru a distruge adversari politici, respingerea opiniilor diferite, cantitatea uriașă de minciuni și încercările de a asasina lideri politici în Slovacia și în Statele Unite.

Abia ieri ce a trebuit să dezmint minciunile noului star ungar liberal și pro-Bruxelles, P. Magyar. După mai puțin de 24 de ore, trebuie să dezmint ferm minciiunile portalului Politico despre felul în care am evaluat întâlnirea mea cu președintele SUA, D. Trump, la un summit informal la Bruxelles.

Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu există niciun martor, dar nimic din toate acestea nu a oprit portalul Politico din a produce aceste minciuni.

Este bine cunoscut faptul că sunt unul dintre «favoriții» acestui portal, unde suveranitatea, lupta pentru interesul național și opiniile personale sunt considerate fărădelegi.

Așadar, 1. Nu am vorbit la summitul informal de la Bruxelles, așa cum nu au făcut-o nici alți prim-miniștri. De exemplu, niciunul dintre cei din V4. Am criticat deschis acest summit, pregătirea și convocarea lui. La summit, nu am discutat informal cu niciun alt prim-ministru sau președinte despre vizita mea în SUA;

2. Se face un efort persistent să se discrediteze vizita mea în SUA, la fel cum s-a întâmplat și cu vizita în Rusia, atunci când unele state europene nici nu mi-au permis să le tranzitez spațiul aerian. Asta se numește solidaritate;

3. Sunt de acord cu multe dintre strategiile președintelui SUA, iar cu unele nu sunt. Sincer, m-am așteptat ca după declarația mea fermă pe tema Venezuelei să-mi fie anulată vizita. Asta nu s-a întâmpla, ceea ce mă face să apreciez și mai mult întâlnirea cu președintele SUA;

4.Singurul scop al Politico este să distrugă relațiile constructive pe care Slovacia și le-a creat cu toate cele patru colțuri ale lumii. Asta afectează și interesul Republicii Slovace pentru diversificarea programului său nuclear pașnic și pentru cooperarea cu SUA;

5. Dacă aș fi vrut să exprim o opinie critică, n-aș avea nevoie de vreo goarnă ca să o fac. Probabil că exemplul propunerii mele pe tema necesității înlocuirii Kajei Kallas este suficient”, a scris Robert Fico pe Twitter.

Informațiile relatate în articolul Politico

Publicația Politico a scris, miercuri dimineață, că Robert Fico s-a arătat „îngrijorat” de „starea psihologică” a lui Donald Trump la întâlnirea de la Mar-a-Lago, unde liderul slovac fusese invitat pentru discuții cu președintele american. De altfel, una dintre sursele citate de Politico a spus că Fico părea „traumatizat” de întâlnirea sa cu Trump. Liderul sloval l-ar fi caracterizat pe Trump ca fiind „nebun”, a spus un diplomat.

Și Casa Albă a dezmințit informațiile, spunând că discuția celor doi lideri a fost „productivă”.

Anna Kelly, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat: „Aceasta este o știre complet falsă de la diplomați europeni anonimi care încearcă să fie relevanți. Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă”.

De asemenea, Politico a scris și că un oficial de rang înalt al administrației americane, care a participat la întâlnirea cu Trump și Fico, care a cerut să-i fie păstrat anonimatul pentru a descrie conversația, a spus că nu își amintește de momente stânjenitoare sau altfel de schimburi de replici. Aceștia au spus că întâlnirea, solicitată de Fico, a fost plăcută, normală și a inclus câteva schimburi de replici vesele.