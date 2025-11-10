Roboții umanoizi vor fi introduși în premieră într-o mare fabrică. Unele locuri de muncă vor dispărea, altele vor fi mai bine plătite

Roboții umanoizi vor începe să asambleze servere AI pentru Nvidia. FOTO: Hepta

Partenerul de producție al Apple, Foxconn, a dezvăluit că va adăuga roboți bipezi în una dintre principalele fabrici din SUA, în următoarele șase luni, potrivit Notebookcheck.com.

CEO-ul Foxconn, Young Liu, a declarat că roboții vor începe să asambleze servere AI pentru Nvidia. Este prima dată când conglomeratul taiwanez va întreprinde o astfel de implementare în istoria sa de cinci decenii.

Foxconn produce pe bază de contract tehnologie pentru cele mai mari companii, inclusiv Apple, Microsoft, Google, Sony și Nvidia. Foxconn deține fabrici în SUA, în Texas, California și Wisconsin, și intenționează să își extindă prezența în Ohio.

Cu toate acestea, Nvidia nu așteaptă doar ca serverele sale AI să iasă de pe liniile de producție. Cea mai mare companie ca capitalizare de piață colaborează cu Foxconn pentru a construi o fabrică de generație următoare bazată pe AI în Houston. Cei de la Foxconn vor fi printre primii care vor implementa tehnologia Isaac GR00T N de la Nvidia, care permite roboților să funcționeze autonom în medii de producție.

Fabrica vizată este o „fabrică de inteligență artificială de referință la nivel mondial”, axată pe eficiență, potrivit reprezentanților Foxconn.

Ce se va întâmpla cu locurile de muncă

Foxconn nu a furnizat nicio informație despre roboții umanoizi și capacitățile acestora. În plus, nu există nicio indicație despre câți astfel de roboți va comanda compania. Cu toate acestea, ceea ce este sigur este că punerea roboților alături de lucrătorii umani necesită o planificare atentă pentru a asigura siguranța și a depăși provocările logistice.

Decizia Foxconn nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece în luna mai, The Register a participat la un discurs principal susținut de Liu, în care a prezis că inteligența artificială generativă și robotica vor distruge locurile de muncă din industria prețioasă.

Vorbind la conferința Computex din Taiwan, Liu a declarat că națiunile au făcut din punct de vedere istoric două lucruri pentru a contribui la scăderea costului bunurilor fabricate: externalizarea către țări în care salariile sunt mici și politica de imigrare care atrage mai mulți oameni dispuși să lucreze pentru salarii mici. Ambele abordări, a spus el, își vor pierde potențialul pe măsură ce inteligența artificială preia unele locuri de muncă din industria prelucrătoare.

Vestea că Foxconn și Nvidia vor folosi roboți umanoizi în Houston este, prin urmare, o binecuvântare cu două tăișuri pentru administrația Trump, care a promis să aducă mai multe fabrici și locuri de muncă bine plătite în industria prelucrătoare în America. Planul Foxconn de a utiliza roboți ar putea costa unele locuri de muncă, lăsând în același timp locuri de muncă mai bine plătite la dispoziția oamenilor.