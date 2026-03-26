Robotul Melaniei Trump se numește Figure 3 și nu este făcut de Elon Musk. Frații lui Figure 3 lucrează deja în uzinele BMW

Robotul a salutat participanții în mai multe limbi și s-a descris ca fiind „un umanoid construit în Statele Unite ale Americii”. FOTO: Hepta

Casa Albă a prezentat miercuri “primul său robot umanoid invitat”, în momentul în care prima doamnă a SUA, Melania Trump, a apărut la Summitul Coaliției Globale “Fostering the Future Together”, la care a participat și Mirabela Grădinaru. Startup-ul Figure AI este compania care se află în spatele producției robotului umanoid, potrivit cnbc.com.

Robotul, numit Figure 3, a însoțit-o pe Prima Doamnă în timpul celei de-a doua zile a Summitului axat pe tehnologie și educația copiilor.

Robotul a salutat participanții în mai multe limbi și s-a descris ca fiind „un umanoid construit în Statele Unite ale Americii”, conform unor imagini difuzate pe scară largă de la eveniment.

Potrivit sursei citate, expoziția a reprezentat una dintre cele mai importante demonstrații de robotică umanoidă din SUA până în prezent și evidențiază modul în care tehnologia devine o prioritate națională în contextul concurenței tehnologice globale. Beijingul a promovat, de asemenea, roboți umanoizi la evenimente extrem de mediatizate din acest an.

Prima Doamnă a folosit robotul pentru a promova folosirea inteligenței artificiale în educația copiilor, sugerând că roboții ar putea într-o zi să acționeze ca educatori interactivi acasă. Cu toate acestea, Figure AI spune că umanoizii săi de a treia generație sunt aplicabili și în scopuri mai generale, inclusiv sarcini comerciale și casnice.

Figure AI a fost fondată în 2022 de Brett Adcock, un antreprenor tehnologic și miliardar care anterior a co-fondat compania de drone listată la bursă Archer Aviation și o piață digitală de angajări Vettery.

Roboții săi sunt propulsați de sistemul Helix AI intern al firmei, un model de vedere-limbaj-acțiune care alimentează roboții săi și permite învățarea prin observare și comenzi verbale.

Pe fondul entuziasmului crescând al investitorilor pentru inteligența artificială fizică, firma a strâns peste 1 miliard de dolari în runda de finanțare Seria C din septembrie, condusă de Parkway Venture Capital, cu participarea altor investitori notabili, cum ar fi Nvidia, Intel Capital, Qualcomm Ventures și Salesforce. Se așteaptă ca strângerea de fonduri să fie folosită pentru atingerea obiectivului firmei de a implementa mii de roboți în locuințe și logistică în următorii ani - un obiectiv care a fost probabil facilitat de o susținere majoră din partea Casei Albe.

Figure AI a început deja să lucreze cu primul său client comercial, BMW, implementând roboții săi pentru sarcini precum manipularea pieselor în unitățile de producție.

Proces privind standardele de siguranță

Este posibil ca susținerea de către Melania a roboților Figure AI ca potențiali educatori să declanșeze o reexaminare a unui proces în curs de desfășurare în care s-a aflat compania anul trecut.

În noiembrie, Figure AI a fost dată în judecată de fostul său șef al departamentului de siguranță a produselor, care a susținut că a fost concediat după ce i-a avertizat pe directori că roboții companiei erau suficient de puternici pentru a fractura un craniu uman.

Robert Gruendel a depus plângerea la un tribunal federal din California. Procesul a afirmat că roboții de generație următoare ai Figure AI se mișcau cu o viteză supraomenească și generau o forță de aproximativ două ori mai mare decât nivelul necesar pentru a fractura un craniu uman adult.

Gruendel a susținut, de asemenea, că un robot a făcut o tăietură într-o ușă de frigider din oțel în timpul unei defecțiuni. Figure AI susține că Gruendel a fost concediat pentru performanțe slabe și a descris acuzațiile drept „falsuri”. Figure AI a contracarat în ianuarie, spunând că Gruendel a eșuat în rolul său de a ajuta compania să construiască un robot sigur.

Procesul a atras atenția asupra unor întrebări mai ample despre standardele de siguranță în dezvoltarea roboticii umanoide și este încă în așteptare.

Interesant este că evenimentul de la Casa Albă de miercuri nu a fost prima dată când o companie conectată la Adcock a primit o atenție deosebită din partea administrației Trump.

Acțiunile companiei de drone pe care a co-fondat-o, Archer Aviation, au crescut vertiginos în iunie anul trecut, după ce președintele american Donald Trump a semnat un Ordin Executiv care prevedea înființarea unui program de promovare a integrării în siguranță a taxiurilor aeriene electrice în orașele americane.

Archer participă la inițiativă și lucrează la proiecte care implică demonstrații de aeronave. În urma ordinului executiv din iunie 2025, Archer a strâns 850 de milioane de dolari printr-o ofertă directă de acțiuni înregistrată.

Adcock a co-fondat Archer Aviation în 2018 împreună cu Adam Goldstein și a ocupat inițial funcția de co-director. Cu toate acestea, Adcock a demisionat în aprilie 2022, apoi a demisionat din consiliul de administrație al companiei la scurt timp după aceea.